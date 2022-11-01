На этой неделе на шоу "Вечер со вкусом" соберется отличная компания

На этой неделе обед будут готовить два джентльмена - художник Александр Неберекутин и барабанщик Анджей Граудс, а также две прекрасные дамы - певица Лиера Штейн, которая имеет свою студию, пишет музыку как для себя, так и для других и бизнесвумен, титулованная участница конкурсов красоты Диана Кубасова.

Самый большой сюрприз вечера Александра - художник отвезет участников в свою мастерскую, чтобы провести мастер-класс! Гости смогут проверить свои способности и, возможно, даже открыть талант в живописи. Это настоящее испытание - попробовать нарисовать картину акварелью. Но Александр терпеливый педагог и в результате каждый создаст свой шедевр!

Анджей построил в своем доме кухню под открытым небом, вдохновившись знаменитым шеф-поваром Гордоном Рамзи. Это отличная идея, но будет ли еда Анджея на том же уровне?

На ужине Лиеры Штейн будет царить настоящая итальянская атмосфера, итальянское меню и, в довершение всего, развлечения в итальянском стиле. Как бы простой вопрос - что такое макароны? Но зрителям предстоит узнать столько их видов во время развлечения, что будет совсем не просто.

В конце недели Диана приготовит для участников вегетарианскую еду которая понравится даже не вегетарианцам!

Развлекательное кулинарное шоу "Вечер со вкусом" выходит на канале TV3 Plus с понедельника по четверг в 20:00.