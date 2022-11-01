Дело Гревцовой: суд начнется в декабре

К лицу применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно обязанность в уведомлении об изменении места жительства и запрет на выезд из страны.

За совершение такого уголовного правонарушения лицо может быть приговорено к краткосрочному лишению свободы от 15 суток до трех месяцев, к общественным работам на срок от 40 до 280 часов или к штрафу в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

Что случилось?

7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против новоизбранного депутата от партии "За стабильность!" Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ею ЦИК.

Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.

Представитель Государственной полиции Симона Гравите подтвердила, что полиция начала оценку информации, как только стало известно о возможном обмане со стороны кандидата в депутаты. У полиции есть основания полагать, что могло иметь место преступное деяние, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело по статье Уголовного закона за предоставление заведомо ложных сведений государственному учреждению.

Широкую известность Гревцова получила благодаря своей активности в социальной сети TikTok. На выборах в Сейм 14-го созыва партия "За стабильность!" получила 11 мандатов.