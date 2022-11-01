"Не от хорошей жизни": музыкант продает раритетные пластинки, чтобы заплатить за отопление

"Начал готовиться к грядущим счетам - предлагаю часть своей коллекции пластинок", - написал музыкант, также добавив: "Делаю это не от хорошей жизни".

Фото: Facebook/Ingus Baušķenieks

Цены на раритетные виниловые пластинки варьируются от 20 до 60 евро за штуку. Музыкант заявляет, что пока не получил крупных счетов, которые планирует оплатить деньгами, вырученными от проданных пластинок.

Однако оснований для оптимизма нет. "У меня топят с тех пор, как похолодало. Поэтому готовлюсь увидеть в своих счетах сюрприз", - говорит Баушкениекс.

Подробнее - в номере журнала Privatā Dzīve от 1 ноября.

Dzeltenie Pastnieki

Dzeltenie Pastnieki ("Желтые почтальоны") - музыкальная группа, образованная Ингусом Баушкениексом в 1979 году в Риге. Он же на протяжении всех этих лет является ее вокалистом и лидером. Классический состав группы образуют Баушкениекс, Виестур Слава, Зигмунд Стрейкис и Илгвар Ришкис, все они - выпускники Рижской средней школы № 1 имени Леона Паэгле.

Коллектив был одним из немногих советских первопроходцев в жанрах "новая волна" и регги. Музыкальный стиль коллектива варьируется от альтернативного рока до экспериментальной электроники.