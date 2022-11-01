С 1 октября, когда в самоуправлениях начато принятие заявок на оплаченную государством компенсацию отопления, в Елгавском и Добельском краях получено около 8000 заявок. В основном для компенсации за дрова без сохраненного чека. В Елгавском крае открыто также несколько случаев, когда приложенные покупные чеки оказались поддельными, сообщила телепередача Латвийского телевидения Dienas ziņas.
Видео ⟩ Передача: сразу несколько чеков на дрова для получения пособия оказались поддельными
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В этом году стремительно возросла не только цена электричества и газа, но и цена брикетов щепы, гранул и дров, которые являются наиболее популярными видами топлива в сельских районах. Поэтому жители сразу же подали заявки на компенсацию на расходы в отопительном сезоне, в том числе на единовременное пособие в размере 60 евро, если за приобретенные весной дрова не сохранился чек.
"С чеком никто ничего не продает. Сколько я ни покупал дрова, у меня никогда не было чека, никогда не дают", - рассказал местный житель Зигурдс.
В Елгавском крае иногда приходилось встречаться с жителями, которые просто подделывали чеки, надеясь получить большую поддержку. Это быстро раскрылось.
"Там мы общаемся с самими жителями, и общаемся также с поставщиками дров или гранул, которые уточняют их информацию, чтобы мы могли принять правильное решение по заявлению", - информирует руководитель объединения Озолниекских и Цесисских волостей Матисс Келлертс.
"Наличие таких чеков констатировано. Конечно, это не большое количество. У нас до десяти таких случаев были. Есть реально фальшивые платежные документы, и мы информируем об этом службы", - отметил глава Елгавского края Мадарс Ласманис.