Видео ⟩ Передача: сразу несколько чеков на дрова для получения пособия оказались поддельными

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В этом году стремительно возросла не только цена электричества и газа, но и цена брикетов щепы, гранул и дров, которые являются наиболее популярными видами топлива в сельских районах. Поэтому жители сразу же подали заявки на компенсацию на расходы в отопительном сезоне, в том числе на единовременное пособие в размере 60 евро, если за приобретенные весной дрова не сохранился чек.

"С чеком никто ничего не продает. Сколько я ни покупал дрова, у меня никогда не было чека, никогда не дают", - рассказал местный житель Зигурдс.

В Елгавском крае иногда приходилось встречаться с жителями, которые просто подделывали чеки, надеясь получить большую поддержку. Это быстро раскрылось.

"Там мы общаемся с самими жителями, и общаемся также с поставщиками дров или гранул, которые уточняют их информацию, чтобы мы могли принять правильное решение по заявлению", - информирует руководитель объединения Озолниекских и Цесисских волостей Матисс Келлертс.