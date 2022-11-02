Газета: в VID сфабриковали дело против крупного предприятия

Хотя Яунземе и утверждает, что руководству VID неизвестны другие подобные случаи заказных дел, Diena располагает информацией о том, что они были и предприниматели сообщали об этом руководству VID.

Однако в отличие от получившего широкую огласку дела бизнесмена Андриса Рамолиньша, VID не вела расследование других заказных дел.

Diena расследует два случая - аудиты VID на предприятии Dobeles dzirnavnieks и в Agrera, которые пострадавшие предприниматели называют заказными делами - в обоих случаях слишком много общего, чтобы считать это простым совпадением.

"Дело Dobeles dzirnavnieks выглядит как очередной заказной аудит. Нужно сделать все возможное, чтобы такие ситуации были невозможны в VID", - заявил министр финансов Янис Рейрс.