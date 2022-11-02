Среди предпринимателей и общественности большой ажиотаж вызвало известие о заказном деле в финансовой полиции, в результате чего от должностей были отстранены глава Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе и руководитель финансовой полиции Каспарс Подиньш, пишет газета Diena.
Газета: в VID сфабриковали дело против крупного предприятия
Хотя Яунземе и утверждает, что руководству VID неизвестны другие подобные случаи заказных дел, Diena располагает информацией о том, что они были и предприниматели сообщали об этом руководству VID.
Однако в отличие от получившего широкую огласку дела бизнесмена Андриса Рамолиньша, VID не вела расследование других заказных дел.
Diena расследует два случая - аудиты VID на предприятии Dobeles dzirnavnieks и в Agrera, которые пострадавшие предприниматели называют заказными делами - в обоих случаях слишком много общего, чтобы считать это простым совпадением.
"Дело Dobeles dzirnavnieks выглядит как очередной заказной аудит. Нужно сделать все возможное, чтобы такие ситуации были невозможны в VID", - заявил министр финансов Янис Рейрс.
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