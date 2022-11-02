Квентин Тарантино назвал 7 идеальных фильмов

Постановщика пригласили в программу через несколько дней после выхода его книги "Размышления о кино" (Cinema Speculation), в которой тот написал, что в мире есть "очень мало идеальных фильмов", однако классический хоррор "Техасская резня бензопилой" 1974 года - один из них. Комментируя это утверждение, ведущий Джимми Киммел предложил Тарантино назвать и другие картины, которые тот считает идеальными.

Итак, топ-7 лучших фильмов в истории, по мнению Тарантино (в порядке выхода):

"Дикая банда" (The Wild Bunch, 1969)

"Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973);

"Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre, 1974);

"Молодой Франкенштейн" (Young Frankenstein, 1974);

"Челюсти" (Jaws, 1975);

"Энни Холл" (Annie Hall, 1977)

"Назад в будущее" (Back To The Future, 1985).