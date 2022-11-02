Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино в эфире шоу Jimmy Kimmel Live назвал семь фильмов, которые считает "непревзойденными". В список попали фильмы ужасов, научная фантастика и комедии.
Квентин Тарантино назвал 7 идеальных фильмов
Постановщика пригласили в программу через несколько дней после выхода его книги "Размышления о кино" (Cinema Speculation), в которой тот написал, что в мире есть "очень мало идеальных фильмов", однако классический хоррор "Техасская резня бензопилой" 1974 года - один из них. Комментируя это утверждение, ведущий Джимми Киммел предложил Тарантино назвать и другие картины, которые тот считает идеальными.
Итак, топ-7 лучших фильмов в истории, по мнению Тарантино (в порядке выхода):
- "Дикая банда" (The Wild Bunch, 1969)
- "Изгоняющий дьявола" (The Exorcist, 1973);
- "Техасская резня бензопилой" (The Texas Chainsaw Massacre, 1974);
- "Молодой Франкенштейн" (Young Frankenstein, 1974);
- "Челюсти" (Jaws, 1975);
- "Энни Холл" (Annie Hall, 1977)
- "Назад в будущее" (Back To The Future, 1985).
"Когда просят назвать идеальные фильмы, речь идет не только об эстетике для отдельного человека, но и об эстетике в целом. Идеальные фильмы должны в той или степени быть эстетичными для всех", - отметил Тарантино, также заметив, что не все названные им фильмы понравятся широкой публике, однако "никто не сможет сказать про них ничего плохого".
Видео: Квентин Тарантино в шоу Jimmy Kimmel Live (на английском языке)
Последний на данный момент фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" вышел в 2019 году, получил две статуэтки "Оскар" и еще восемь номинаций, но публикой был встречен прохладнее, чем большинство других фильмов постановщика.
На данный момент Тарантино так и не анонсировал свой новый кинопроект, хотя некоторое время ходили слухи о его желании снять продолжение "Убить Билла", новую часть киносерии "Звездный путь" или совершенно новый оригинальный фильм.
"Размышления о кино" стали второй книгой Тарантино. Первой стала новеллизация "Однажды в… Голливуде", которая вышла в 2021 году.
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