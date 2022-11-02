Маск собирается ввести ежемесячную плату за верификацию в Twitter

Он утверждает, что введение платы решит проблемы Twitter с фейковыми аккаунтами и троллями, а также создаст новый источник дохода для компании.

Плата за проверку аккаунта была объявлена ​​через несколько дней после того, как Маск, самый богатый человек в мире, единолично взял под свой контроль Twitter, совершив покупку на 44 миллиарда долларов.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Ранее стало известно, что Twitter сделает верификацию страницы платной. Предполагалось, что она будет доступна только пользователям, которые оплатили ежемесячную платную подписку Twitter Blue.

Согласно новому плану, платные подписчики получат синюю галочку Twitter, указывающую на подтвержденную подлинную учетную запись. В настоящее время такой вариант предлагается только общественным деятелям, и Маск назвал такой подход "системой лордов и крестьян".

"Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая галочка — это чушь собачья. Власть народу! Голубой [значок] за 8 долларов в месяц!", - написал бизнесмен.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Маск сказал, что подписчики Twitter Blue также получат "приоритетное" размещение в "ответах, упоминаниях и поисковых запросах", что, по его словам, "критично для борьбы со спамом/мошенничеством".

Сервис также будет иметь расширенные возможности видео, меньше рекламы, объявил Маск.

В настоящее время Twitter Blue позволяет пользователям бесплатно и без рекламы получать доступ к определенным новостным сайтам, таким как веб-сайт Los Angeles Times.

"Это также даст Twitter поток доходов для поощрения создателей контента", - написал Маск, комментируя предлагаемую ежемесячную плату.