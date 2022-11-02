Депутат партии "За стабильность!" подала в отставку после первого заседания Сейма

Лидер партии Алексей Росликов пояснил, что такое решение депутат приняла "по семейным обстоятельствам". "Ситуация еще оценивается", но вполне вероятно, что Третьякова возглавит партию "За стабильность!" в Латгале, сказал политик.

Екатерина Дорошкевич (педагог в Ругельском детском саду) могла бы прийти на ее место в парламенте как следующая по количеству голосов в Латгальском избирательном округе, однако "пока неизвестно, сможет ли она организовать свою личную жизнь таким образом, чтобы качественно выполнять свои обязанности в Сейме", - сказал Росликов.

Как сообщалось, парламентарии во вторник утвердили полномочия 14-го Сейма для всех 99 депутатов, зарегистрированных на сессии. На заседание не пришел представитель Союза зеленых и крестьян Гундарс Даудзе, мандат которого будет подтвержден на первом заседании, в котором он примет участие.