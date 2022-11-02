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Россия возобновила участие в "зерновой сделке"

rus.tvnet.lv
Россия возобновила участие в "зерновой сделке"
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Зерно
Зерно Фото: DW

В Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины, об этом сообщает "Медуза".

В министерстве сообщили, что Россия при участии ООН и Турции получила письменные гарантии от Украины о том, что "зерновой коридор" не будет использован для ведения боевых действий.

В свою очередь Киев заявил, что движение судов возобновится 3 ноября. Как ожидается, 8 судов с сельскохозяйственной продукцией пройдут по "зерновому коридору", об этом написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В минувшую субботу Россия приостановила "на неопределенный срок" свое участие в продуктовой сделке. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасный проход кораблей из Украины через Черное море, объясняя это атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три остальные стороны соглашения - ООН, Украина и Турция - вначале продолжили пропускать суда без участия России, но во вторник объявили, что на следующий день, то есть в среду, 2 октября, "зерновой коридор" работать не будет.

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