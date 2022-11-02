В Минобороны РФ заявили, что Россия возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины, об этом сообщает "Медуза".
Россия возобновила участие в "зерновой сделке"
В министерстве сообщили, что Россия при участии ООН и Турции получила письменные гарантии от Украины о том, что "зерновой коридор" не будет использован для ведения боевых действий.
В свою очередь Киев заявил, что движение судов возобновится 3 ноября. Как ожидается, 8 судов с сельскохозяйственной продукцией пройдут по "зерновому коридору", об этом написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from @UN . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022
В минувшую субботу Россия приостановила "на неопределенный срок" свое участие в продуктовой сделке. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасный проход кораблей из Украины через Черное море, объясняя это атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.
Три остальные стороны соглашения - ООН, Украина и Турция - вначале продолжили пропускать суда без участия России, но во вторник объявили, что на следующий день, то есть в среду, 2 октября, "зерновой коридор" работать не будет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!