Россия возобновила участие в "зерновой сделке"

В министерстве сообщили, что Россия при участии ООН и Турции получила письменные гарантии от Украины о том, что "зерновой коридор" не будет использован для ведения боевых действий.

В свою очередь Киев заявил, что движение судов возобновится 3 ноября. Как ожидается, 8 судов с сельскохозяйственной продукцией пройдут по "зерновому коридору", об этом написал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

В минувшую субботу Россия приостановила "на неопределенный срок" свое участие в продуктовой сделке. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасный проход кораблей из Украины через Черное море, объясняя это атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три остальные стороны соглашения - ООН, Украина и Турция - вначале продолжили пропускать суда без участия России, но во вторник объявили, что на следующий день, то есть в среду, 2 октября, "зерновой коридор" работать не будет.