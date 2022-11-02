Безопасность дорожного движения затрагивает всех - велосипедистов, пешеходов, водителей и просто едущих куда-то пассажиров. Количество смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии является одним из самых высоких во всем Европейском союзе. Чтобы выяснить, что мы делаем не так, Оскар Ирбитис, эксперт по безопасности дорожного движения, вместе с AAS BALTA (группа PZU) вышел на улицы и провел эксперимент "Термометр безопасности дорожного движения". За час было зафиксировано почти 50 очень опасных ситуаций - ежедневная реальность в Риге: от несоблюдения дистанции и сигналов светофора до значительного превышения скорости.
Видео ⟩ Эксперимент на улицах Риги: за час зафиксировано почти 50 нарушений правил
Инфраструктура - недостаточная и непродуманная
Всем, кто пытался вписаться в транспортный поток Риги, приходилось сталкиваться с опасными ситуациями, особенно в часы пик и на определенных перекрестках или других участках дороги, где регулярно возникают риски. Инфраструктура, безусловно, влияет на транспортный поток, и эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис уверен, что число погибших можно было бы сократить как минимум на треть, превратив Рижскую объездную дорогу в шоссе.
Если, по статистике, на Московском шоссе погибает 7 человек на 1000 км, то на Рижской объездной дороге - 24 погибших. По-прежнему печальна ситуация с велосипедистами и пользователями электросамокатов, у которых полуорганизованная инфраструктура в центре Риги и некоторых других местах, а выехать из Риги по основным дорогам, не подвергая опасности свою жизнь, практически невозможно.
"Если дорога хорошая, водитель может спокойно ехать и не волноваться понапрасну. Да, он может совершать ошибки по невнимательности, но он не совершает агрессивных ошибок. В Риге нет недостатка в местах, где следует серьезно задуматься о безопасности инфраструктуры, не говоря уже о бесчисленных "заплатках" на асфальте: например, 60% аварий с участием мотоциклистов происходит в зонах ремонта или в местах, где недавно заделывали выбоины", - говорит Оскар.
В качестве одного из существенных недостатков он также выделяет игнорирование дорожных знаков. Водитель может воспринимать их в среднем каждую секунду. Двигаясь на высокой скорости и встречая дорожные знаки через каждые 10 метров, можно воспринимать каждый третий. Это история и о внимании водителя, и о продуманной инфраструктуре одновременно - эксперт рекомендует либо выделить один важный дорожный знак, либо объединить несколько дорожных знаков в один.
Главное в трафике - его участник
При этом эксперт подчеркивает, что инфраструктура - это только часть проблемы, основную ответственность должны взять на себя участники дорожного движения. И грешат тут все - и пешеходы, и водители.
"Дорожное движение - это зеркало общего настроения и нравов общества. Чем тревожнее времена и чем больше неуверенность в будущем, тем нервнее движение. Чем добрее и вежливее общество в целом, тем лучше складываются взаимоотношения и на дороге. К сожалению, мы вынуждены бороться за свое место в пробках. Попробуйте выехать на улицу, и вы быстро заметите целую кучу различных ошибок, способствующих созданию аварийных ситуаций, а также водителей, мешающих бесперебойному движению.
Опасными участниками дорожного движения являются и пешеходы: те, кто плохо видит, кто не оснащен светоотражателями или внезапно выскочил на улицу в неположенном месте, кто страдает синдромом нетерпеливого пешехода и с каждым мгновением становится все более безрассудным и готовым рисковать", - объясняет Оскар. Он подчеркивает, что большую роль в повышении культуры дорожного движения могли бы сыграть инструкторы автошкол,
обучая будущих водителей с первого дня - правила нужно соблюдать, а не обходить.
Автоматические системы безопасности спасают жизнь
Сегодня производители автомобилей прилагают много усилий для предотвращения аварий - в этом помогают автоматические системы безопасности, или ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которые предоставляют водителю важную информацию о том, что происходит впереди, сзади и по бокам автомобиля, информируют об окружающем движении, потенциальных рисках и т. д. Однако каждый пятый водитель в Латвии убежден, что автоматические системы безопасности - это скорее вопрос комфорта, чем реальной безопасности, а 13% полагаются только на свои навыки и рефлексы, согласно опросу, проведенному BALTA.
"Средний возраст латвийского автопарка - 14 лет. И это слишком много, чтобы можно было говорить о полноценной поддержке ADAS для всех водителей, ведь у старых автомобилей вообще нет всех этих умных помощников. В сегодняшнем плотном трафике некоторые ADAS действительно спасают жизнь. Например, система распознавания полосы движения, которая помогает уставшему и отвлеченному водителю, поглощенному смартфоном, безопасно добраться до места назначения, заставив машину вернуться на свою полосу в опасной ситуации. Я хотел бы подчеркнуть, что вы не должны пользоваться телефоном во время вождения автомобиля!" - говорит Оскар Ирбитис.
На проблемы культуры вождения водителей указывает и руководитель отдела андеррайтинга продуктов и рисков компании BALTA Transport Кристап Лециниекс: "К сожалению, Латвия выделяется среди всех стран Евросоюз действительно печальной статистикой смертности в результате аварий, и по большей части в этом не виноваты ни дорожная инфраструктура, ни относительно старый автопарк, основная причина трагических аварий - культура вождения".
"К сожалению, на дороге мы думаем только о себе. Серьезные аварии чаще всего случаются из-за спешки и безрассудства, и тогда никакая система нас не спасет. Об этом свидетельствуют самые громкие случаи последнего времени - серьезная авария на Лиепайском шоссе или столкновение троллейбуса со стеной дома", - добавил он.
"Я уверен, что это пошло бы только на пользу всему обществу и было бы очень поучительно, если бы в случаях гибели людей в результате агрессивного вождения виновные получали гораздо больший штраф, чем сейчас, или даже реальный тюремный срок. С другой стороны, одними наказаниями ситуацию не исправить. Необходимо просвещение населения. В машину можно поставить все возможные системы безопасности, но важнее научить водить с умом. Системы безопасности помогают избежать неприятных моментов, но машиной управляет человек. По крайней мере пока", - продолжает Лециниекс.
С другой стороны, менеджер по развитию продуктов Mapon, разработчик решений по управлению автопарком, анализируя данные эксперимента с помощью телеметрического оборудования, подчеркивает, что ADAS позволяет не только спасать жизнь людей, но и анализировать поведение и манеру вождения как частных, так и корпоративных водителей: "Часто мы осуждаем других водителей за привычки, которые склонны практиковать сами - использование телефона за рулем, усталое или агрессивное вождение, невнимательность к тому, что происходит на дороге".
"Надо сказать, что ситуация с безопасностью в профессиональных автопарках в основном лучше, чем в автопарках частных лиц в Латвии - все больше и больше компаний регулярно заботятся об отличном, устойчивом и социально ответственном управлении автопарком, не только приобретая новые автомобили, но и с помощью современных систем оценки манеры вождения водителей", - говорит эксперт.
Видео: Эксперимент на дорогах Риги (на латышском языке)
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