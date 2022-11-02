Видео ⟩ Эксперимент на улицах Риги: за час зафиксировано почти 50 нарушений правил

"К сожалению, на дороге мы думаем только о себе. Серьезные аварии чаще всего случаются из-за спешки и безрассудства, и тогда никакая система нас не спасет. Об этом свидетельствуют самые громкие случаи последнего времени - серьезная авария на Лиепайском шоссе или столкновение троллейбуса со стеной дома", - добавил он.

"Я уверен, что это пошло бы только на пользу всему обществу и было бы очень поучительно, если бы в случаях гибели людей в результате агрессивного вождения виновные получали гораздо больший штраф, чем сейчас, или даже реальный тюремный срок. С другой стороны, одними наказаниями ситуацию не исправить. Необходимо просвещение населения. В машину можно поставить все возможные системы безопасности, но важнее научить водить с умом. Системы безопасности помогают избежать неприятных моментов, но машиной управляет человек. По крайней мере пока", - продолжает Лециниекс.

С другой стороны, менеджер по развитию продуктов Mapon, разработчик решений по управлению автопарком, анализируя данные эксперимента с помощью телеметрического оборудования, подчеркивает, что ADAS позволяет не только спасать жизнь людей, но и анализировать поведение и манеру вождения как частных, так и корпоративных водителей: "Часто мы осуждаем других водителей за привычки, которые склонны практиковать сами - использование телефона за рулем, усталое или агрессивное вождение, невнимательность к тому, что происходит на дороге".

"Надо сказать, что ситуация с безопасностью в профессиональных автопарках в основном лучше, чем в автопарках частных лиц в Латвии - все больше и больше компаний регулярно заботятся об отличном, устойчивом и социально ответственном управлении автопарком, не только приобретая новые автомобили, но и с помощью современных систем оценки манеры вождения водителей", - говорит эксперт.

Видео: Эксперимент на дорогах Риги (на латышском языке)