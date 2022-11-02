Партия Нетаньяху побеждает на выборах в Израиле

По данным израильских СМИ, правый блок во главе с Биньямином Нетаньяху получил 65 из 120 мест в парламенте, получив абсолютное большинство.

Получив 31 место, партия "Ликуд" в лице Нетаньяху в очередной раз стала самой сильной партией в Кнессете.

Партия "Еш Атид", которую представляет действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, вышла на второе место, завоевав 24 места в парламенте.

У партии религиозных сионистов "Ционут Датит" - 10,3% голосов, около 9% набирают центристы из "Махане Мамлахти" и около 8,5% - ультрарелигиозная политическая партия ШАС.

Частичные итоги выборов показывают, что левая партия "Мерец", а также арабская партия "Балад" могли не пройти в парламент, поскольку не преодолели барьер в 3,25%.

Окончательные результаты выборов ожидаются в четверг, 3 октября.

Явка избирателей была относительно высокой - проголосовали 71,3% из примерно 6,8 млн имеющих право голоса избирателей.

73-летний Нетаньяху несколько раз возглавлял правительство.

Нетаньяху - убежденный сторонник строительства израильских поселений на Западном берегу Иордана, оккупированном после ближневосточной войны 1967 года. Международное право считает эти поселения незаконными, хотя Израиль это оспаривает.

Он выступает против создания палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа в качестве решения палестино-израильского конфликта, хотя эту формулу урегулирования конфликта поддерживает большинство международного сообщества, включая администрацию Байдена в США.

Кроме того, Нетаньяху сейчас находится под судом по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, которые он отрицает. Его возможные партнеры по коалиционному правительству заявили, что проведут реформу закона, что положит конец судебному процессу, пишет Русская служба BBC.