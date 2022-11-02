Фото ⟩ Около Латвийского военного музея можно увидеть украинскую военную машину

Галерея: Украинская техника в Риге

По данным ведомства, представленный внедорожник использовался военнослужащими 93-й механизированной бригады ВСУ.

Минобороны сообщает, что цель экспресс-выставки - проиллюстрировать жестокость войны и напомнить общественности, что украинские солдаты также борются за свободу Латвии и остальной Европы.

В то же время Минобороны заявляет, что с 5 ноября машина будет доступна для всеобщего обозрения в фойе Латвийского военного музея и станет частью экспозиции музея.

В Минобороны сообщают, что представленная машина использовалась в Ахтырке, где на ней перевозили солдат на поля боев и обратно.

Позднее эта машина использовалась для поддержки защитников Украины в тяжелейших боях на под Изюмом, также автомобиль применялся для эвакуации раненых, снабжения продовольствием и водой, а еще для подвоза бревен для укрепления позиций украинской армии.

После полугодового участия в боях машина получила непоправимые повреждения в бою в районе Бахмута, говорится в сообщении министерства.

Минобороны информирует, что представитель 93-й механизированной бригады ВСУ заявил, что машина проделала большую работу. К машине приварена пулеметная установка. Во время атак или поддержки десанта туда прикреплялся пулемет, который своим огнем поддерживал продвижение украинских сил.

В то же время в министерстве выражают благодарность организаторам и участникам акции "Twitter конвой", с помощью которой с 24 февраля текущего года в Украину доставлено более 850 автомобилей и гуманитарная помощь, что является неоценимой поддержкой защитников Украины в борьбе с российской агрессией.