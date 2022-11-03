Цены на топливо резко росли, перевалив отметку в два евро, затем немного упали. Сейчас снова ползут вверх. Интересно, что год назад дизель был дешевле бензина, а сейчас ситуация кардинально поменялась.
Видео ⟩ Цены на топливо снова ползут вверх. Как не разориться?
Журналист передачи "Квартира" Александр Твердохлеб не понаслышке знает о том, что сейчас происходит с дизельным топливом, потому что сам ездит на машине с дизельным двигателем.
Дизельное топливо считалось хоть и более грязным, но дешевым и экономичным. Если посмотреть на динамику цен на все виды топлива, за последний год, то видно, что дизель действительно прибавил в цене быстрее, чем 95-ый или 98-ой.
Отсюда вопрос, стоит ли пересаживаться на автомобиль с бензиновым двигателем, учитывая и то, что в Евросоюзе от дизеля собирается избавляться.
Стоит ли уже переходить, с дизельного топлива, на электрокар, газовые, бензиновые, велосипед? С таким вопросом "Квартира" обратилась к экспертам. Подробности - в сюжете!
Видео: Сюжет передачи "Квартира"
Передача "Квартира" выходит по будням в 20:25 на 8TV.
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