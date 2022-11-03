Видео ⟩ Цены на топливо снова ползут вверх. Как не разориться?

Журналист передачи "Квартира" Александр Твердохлеб не понаслышке знает о том, что сейчас происходит с дизельным топливом, потому что сам ездит на машине с дизельным двигателем.

Дизельное топливо считалось хоть и более грязным, но дешевым и экономичным. Если посмотреть на динамику цен на все виды топлива, за последний год, то видно, что дизель действительно прибавил в цене быстрее, чем 95-ый или 98-ой.

Отсюда вопрос, стоит ли пересаживаться на автомобиль с бензиновым двигателем, учитывая и то, что в Евросоюзе от дизеля собирается избавляться.

Стоит ли уже переходить, с дизельного топлива, на электрокар, газовые, бензиновые, велосипед? С таким вопросом "Квартира" обратилась к экспертам. Подробности - в сюжете!

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Передача "Квартира" выходит по будням в 20:25 на 8TV.