"Впечатление, что работали в тандеме". О провокаторах при сносе памятников в Даугавпилсе

Журналист описал ситуацию, когда собравшихся откровенно провоцировали и призывали к действию. Он с коллегами находился на перекрестке в ожидании того, как будут развиваться события дальше, там было человек 20-30: "Периодически подвыпившая молодежь что-то там кричала. Полиция это игнорировала. В это время появляется какая-то женщина и начинает громко возмущаться: "А что вы здесь все молчите? Вы же типа против..." - "Ну да, против". - "А чего вы стоите? Посмотрите, сколько вас здесь, толпа. А их только шесть! - говорит она в отношении полицейских", - вспоминает Сергей.

Как отметил журналист, некоторые люди из толпы назвали эту женщину провокатором и указали на выход со словами "чекистка".

Сразу же после этого подошли сотрудники полиции и увели ее:

"Она упиралась. Просто поджала ноги, и выглядело, как будто ее тащили. Сразу очень эффектно для картинки, что человека тащат.

Ее завели за ограждение, она там просто сама встала на колени в окружении полицейских. А в это время с противоположной стороны другая женщина вдруг тоже начала кричать: "Люди, посмотрите, что делают. На колени поставили человека! За что, за что?".

Я не хочу впадать в конспирологию, но у меня впечатление, что они работали в тандеме.