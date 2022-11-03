Неизменная рижская традиция: концерт "Рождественская прелюдия" c участием Инессы Галанте

"Мне всегда особенно приятно принимать участие в концерте Рождественская прелюдия с Инессой Галанте в Домском соборе, где неповторимая акустика сочетается с очень трогательной и проникновенной атмосферой всего события. В этом году я сыграю 2 произведения Баха – композитора, который, как мне кажется, может дать нам душевное спокойствие, уверенность, и надежду, так необходимую нам в эти непростые времена", - поделился пианист Андрей Осокин.