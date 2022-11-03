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Неизменная рижская традиция: концерт "Рождественская прелюдия" c участием Инессы Галанте

rus.tvnet.lv
Неизменная рижская традиция: концерт "Рождественская прелюдия" c участием Инессы Галанте
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Инесса Галанте
Инесса Галанте Фото: Пресс-фото

17 декабря под сводами Рижского Домского собора состоится одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы - концерт "Рождественская прелюдия", который ежегодно дарит ценителям музыки фонд Инессы Галанте.

В канун самого светлого зимнего праздника, следуя многолетней прекрасной традиции, оперная дива Инесса Галанте вновь собирает своих друзей – выдающихся латвийских музыкантов, самых ярких юных талантов, и приглашает рижан и гостей города окунуться в рождественскую сказку.

"Сейчас особенно хочется делиться теплом, любовью, красотой. Только великая музыка может дарить мир, спокойствие, безопасность, доверие - все то, что сегодня необходимо каждому из нас. Поэтому мы приглашаем наших постоянных и новых зрителей на нашу Рождественскую прелюдию. Будем поддерживать друг друга и творить чудо", - говорит автор и муза проекта Инесса Галанте.

Инесса Галанте
Инесса Галанте Фото: Пресс-фото

Слушателей ожидает встреча с выдающимся композитором и органистом Айварсом Калейсом, с виртуозным пианистом, лауреатом самых престижных международных конкурсов Андреем Осокиным, а также с молодыми, талантливыми солистами ЛНО - тенором Артемом Сафроновым и сопрано Викторией Пакалниеце. И, конечно же, следуя одной из главных целей фонда Инессы Галанте – давать путёвку в жизнь молодым талантам, - в концерте примут участие юные восходящие звёзды, победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Особую трогательную атмосферу создаст хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса.

Айварс Калейс
Айварс Калейс Фото: Пресс-фото

В виртуозном исполнении участников концерта прозвучат любимые публикой рождественские мелодии, классические произведения и их интерпретации, а особое световое оформление Домского собора придаст мероприятию неповторимое праздничное настроение.

"Мне всегда особенно приятно принимать участие в концерте Рождественская прелюдия с Инессой Галанте в Домском соборе, где неповторимая акустика сочетается с очень трогательной и проникновенной атмосферой всего события. В этом году я сыграю 2 произведения Баха – композитора, который, как мне кажется, может дать нам душевное спокойствие, уверенность, и надежду, так необходимую нам в эти непростые времена", - поделился пианист Андрей Осокин.

Билеты уже поступили в продажу в сети Biļešu Paradīze.

Андрей Осокин
Андрей Осокин Фото: Пресс-фото

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