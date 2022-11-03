17 декабря под сводами Рижского Домского собора состоится одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы - концерт "Рождественская прелюдия", который ежегодно дарит ценителям музыки фонд Инессы Галанте.
Неизменная рижская традиция: концерт "Рождественская прелюдия" c участием Инессы Галанте
В канун самого светлого зимнего праздника, следуя многолетней прекрасной традиции, оперная дива Инесса Галанте вновь собирает своих друзей – выдающихся латвийских музыкантов, самых ярких юных талантов, и приглашает рижан и гостей города окунуться в рождественскую сказку.
"Сейчас особенно хочется делиться теплом, любовью, красотой. Только великая музыка может дарить мир, спокойствие, безопасность, доверие - все то, что сегодня необходимо каждому из нас. Поэтому мы приглашаем наших постоянных и новых зрителей на нашу Рождественскую прелюдию. Будем поддерживать друг друга и творить чудо", - говорит автор и муза проекта Инесса Галанте.
Слушателей ожидает встреча с выдающимся композитором и органистом Айварсом Калейсом, с виртуозным пианистом, лауреатом самых престижных международных конкурсов Андреем Осокиным, а также с молодыми, талантливыми солистами ЛНО - тенором Артемом Сафроновым и сопрано Викторией Пакалниеце. И, конечно же, следуя одной из главных целей фонда Инессы Галанте – давать путёвку в жизнь молодым талантам, - в концерте примут участие юные восходящие звёзды, победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Особую трогательную атмосферу создаст хор мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса.
В виртуозном исполнении участников концерта прозвучат любимые публикой рождественские мелодии, классические произведения и их интерпретации, а особое световое оформление Домского собора придаст мероприятию неповторимое праздничное настроение.
"Мне всегда особенно приятно принимать участие в концерте Рождественская прелюдия с Инессой Галанте в Домском соборе, где неповторимая акустика сочетается с очень трогательной и проникновенной атмосферой всего события. В этом году я сыграю 2 произведения Баха – композитора, который, как мне кажется, может дать нам душевное спокойствие, уверенность, и надежду, так необходимую нам в эти непростые времена", - поделился пианист Андрей Осокин.
Билеты уже поступили в продажу в сети Biļešu Paradīze.
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