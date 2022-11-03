Кариньш сделал предложение о разделе должностей министров

Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

"Объединенный список" получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.

Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.

В пятницу, 4 ноября, запланирована трехсторонняя встреча для обсуждения этого предложения.