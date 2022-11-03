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Кариньш сделал предложение о разделе должностей министров

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш сделал предложение о разделе должностей министров
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

В предложении о распределении ответственности, адресованном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем будущим партнерам, "Новому Единству" будет предложено возглавить Министерство климата и энергетики, "Объединенному списку" (ОС) - Министерство регионального развития вместе с ответственностью за дигитализацию, а Национальному объединению - Министерство сообщения.

Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

"Объединенный список" получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.

Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.

В пятницу, 4 ноября, запланирована трехсторонняя встреча для обсуждения этого предложения.

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