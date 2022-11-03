В предложении о распределении ответственности, адресованном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем будущим партнерам, "Новому Единству" будет предложено возглавить Министерство климата и энергетики, "Объединенному списку" (ОС) - Министерство регионального развития вместе с ответственностью за дигитализацию, а Национальному объединению - Министерство сообщения.
Кариньш сделал предложение о разделе должностей министров
Кариньш сделал предложение о разделе должностей министров
Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.
"Объединенный список" получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.
Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.
В пятницу, 4 ноября, запланирована трехсторонняя встреча для обсуждения этого предложения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!