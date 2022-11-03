Политолог: "Новое Единство" дорого заплатило за новое министерство

Он добавил, что с учетом европейского зеленого курса через Министерство климата и энергетики будут проходить огромные ресурсы. По словам политолога, в обмен на это министерство партнеры уговорили или убедили "Новое Единство" взять под свой контроль МОН и Минблаг.

С другой стороны, Национальное объединение (НО) получило два министерства, которые до соглашения о Министерстве климата и энергетики можно было считать "денежными, а именно Министерство сообщения и Министерство экономики.

Также Икстенс отметил, что по весу в коалиции НО не полагаются два таких богатых ресурсами министерства. Из этого политолог делает вывод, что у Минэкономики "забирают" энергетику, что делает это министерство менее привлекательным.

Также интересен вопрос, согласится ли нынешний министр земледелия Каспар Герхардс (НО) стать министром сообщения, поскольку других очевидных кандидатов на эту должность пока нет.