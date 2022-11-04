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Большие города Латвии откажутся от новогодних салютов

rus.tvnet.lv/LETA
Большие города Латвии откажутся от новогодних салютов
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Салют. Иллюстративное фото
Салют. Иллюстративное фото Фото: M.Moira/Shutterstock

Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов, сообщил агентству LЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис.

Он добавил, что в неформальных беседах, обмениваясь опытом, главы крупных самоуправлений пришли к общему пониманию, что от проведения праздничных салютов следует воздержаться, хотя это не запрещено.

"Салюты радуют жителей Латвии, но, принимая во внимание, что в этом году в Латвию прибыли беженцы из раздираемой войной Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу, мы договорились не проводить салюты", - сказал Валайнис.

Он добавил, что самоуправления также должны учитывать энергетический кризис и меры жесткой экономии, поэтому средства, выделенные на салюты, должны быть сохранены для оказания помощи жителям.

Земгале и Рига

Города Земгале не планируют проведение салютов 18 ноября, сообщили в муниципалитетах.

В Елгаве праздничный салют 18 ноября не планируется. До 2019 года праздничный салют 18 ноября проводился на средства, которые традиционно ежегодно жертвовали предприниматели города, сообщили в самоуправлении.

В Бауске 18 ноября также не будет салюта. Здесь салют в честь праздника независимости государства проводится раз в пять лет, то есть в круглые и полукруглые годовщины Дня независимости, сообщает директор Бауского культурного центра Янис Думиньш. По плану это должно произойти в следующем году, когда исполнится 105 лет со дня провозглашения Латвийской Республики. Однако

в следующем году муниципалитет еще оценит обстоятельства и возможности для организации салюта.

В Тукумсе праздничный салют тоже не ожидается. Ранее праздничные фейерверки были ежегодным мероприятием 18 ноября, но в предыдущие два года их отменяли из-за ограничений Covid-19. В этом году праздничный бюджет меньше, чем в предыдущие годы, но это не значит, что муниципалитетом Тукумского края подготовлена менее красивая программа праздника.

Как сообщалось, в этом году в Риге не состоится фестиваль света Staro Rīga, самоуправление отказалось и от праздничного салюта, а праздничное убранство в центре города и на прилегающих территориях дополнит живой огонь. 18 ноября его можно будет увидеть в Бастейкалнсе, у городского канала и на его мостах, на Домской площади, у дворца культуры ВЭФ, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также в парке у дворца культуры Ziemeļblāzma.

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