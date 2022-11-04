Учитывая геополитическую ситуацию и энергетический кризис, на Новый год большие города Латвии не будут устраивать праздничных салютов, сообщил агентству LЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис.
Большие города Латвии откажутся от новогодних салютов
Он добавил, что в неформальных беседах, обмениваясь опытом, главы крупных самоуправлений пришли к общему пониманию, что от проведения праздничных салютов следует воздержаться, хотя это не запрещено.
"Салюты радуют жителей Латвии, но, принимая во внимание, что в этом году в Латвию прибыли беженцы из раздираемой войной Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу, мы договорились не проводить салюты", - сказал Валайнис.
Он добавил, что самоуправления также должны учитывать энергетический кризис и меры жесткой экономии, поэтому средства, выделенные на салюты, должны быть сохранены для оказания помощи жителям.
Земгале и Рига
Города Земгале не планируют проведение салютов 18 ноября, сообщили в муниципалитетах.
В Елгаве праздничный салют 18 ноября не планируется. До 2019 года праздничный салют 18 ноября проводился на средства, которые традиционно ежегодно жертвовали предприниматели города, сообщили в самоуправлении.
В Бауске 18 ноября также не будет салюта. Здесь салют в честь праздника независимости государства проводится раз в пять лет, то есть в круглые и полукруглые годовщины Дня независимости, сообщает директор Бауского культурного центра Янис Думиньш. По плану это должно произойти в следующем году, когда исполнится 105 лет со дня провозглашения Латвийской Республики. Однако
в следующем году муниципалитет еще оценит обстоятельства и возможности для организации салюта.
В Тукумсе праздничный салют тоже не ожидается. Ранее праздничные фейерверки были ежегодным мероприятием 18 ноября, но в предыдущие два года их отменяли из-за ограничений Covid-19. В этом году праздничный бюджет меньше, чем в предыдущие годы, но это не значит, что муниципалитетом Тукумского края подготовлена менее красивая программа праздника.
Как сообщалось, в этом году в Риге не состоится фестиваль света Staro Rīga, самоуправление отказалось и от праздничного салюта, а праздничное убранство в центре города и на прилегающих территориях дополнит живой огонь. 18 ноября его можно будет увидеть в Бастейкалнсе, у городского канала и на его мостах, на Домской площади, у дворца культуры ВЭФ, в парке Аркадия и Латгальском саду, а также в парке у дворца культуры Ziemeļblāzma.
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