Большие города Латвии откажутся от новогодних салютов

Он добавил, что в неформальных беседах, обмениваясь опытом, главы крупных самоуправлений пришли к общему пониманию, что от проведения праздничных салютов следует воздержаться, хотя это не запрещено.

"Салюты радуют жителей Латвии, но, принимая во внимание, что в этом году в Латвию прибыли беженцы из раздираемой войной Украины, у которых каждый лишний шум вызывает тревогу, мы договорились не проводить салюты", - сказал Валайнис.

Он добавил, что самоуправления также должны учитывать энергетический кризис и меры жесткой экономии, поэтому средства, выделенные на салюты, должны быть сохранены для оказания помощи жителям.

Земгале и Рига

Города Земгале не планируют проведение салютов 18 ноября, сообщили в муниципалитетах.

В Елгаве праздничный салют 18 ноября не планируется. До 2019 года праздничный салют 18 ноября проводился на средства, которые традиционно ежегодно жертвовали предприниматели города, сообщили в самоуправлении.