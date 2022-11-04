После изменений в организации дорожного движения на пересечении улиц Бривибас и Виля Гельбес, когда общественный транспорт может поворачивать с Гельбес на Бривибас, были установлены новые дорожные знаки. Зрители программы 4. studija заявили, что они "совсем нелогичны".
Видео ⟩ Рижане жалуются на дорожные знаки на перекрестке Бривибас и Виля Гельбес. В чем дело?
Зритель передачи интересуется: "Почему стоит дорожный знак "Движение направо или налево", когда автобусы и троллейбусы поворачивают только налево? Никто не поворачивает направо, потому что перед перекрестком установлен знак "Въезд запрещен". Нельзя поставить знак "Дорога с полосой для общественного транспорта", чтобы было понятно, что по этой полосе никто, кроме общественного транспорта, не ездит?"
И действительно - до пересечения с улицей Бривибас стоит несколько знаков "Въезд запрещен". В свою очередь, знак "Двигайтесь направо или налево" не выполняет свою функцию, потому что там не ездит ни одного общественного транспорта, поворачивающего направо.
Подробнее о том, как так вышло, смотрите в сюжете передачи 4. studija.
Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)
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