МИД России в очередной раз осудил Латвию за демонтаж памятников времен советской оккупации, который путинский режим называет "вакханалией разрушения".
Кремль впервые прокомментировал демонтаж советских памятников в Даугавпилсе
"Категорически осуждаем ту вакханалию уничтожения советского мемориального наследия, которая продолжается в Латвии. Два памятника советским воинам в Даугавпилсе и другие", - заявила официальный пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Захарова также заявила, что эту "волну вандализма в Латвии" не удалось остановить даже обращением мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в Конституционный суд с требованием признать демонтаж памятников незаконным, а также заявила, что "полиция с особой жестокостью подавляла протесты жителей этого города против сноса памятников".
"Националистическая элита, правящая в Латвии, еще раз подтвердила, что цель существования этого балтийского государства - сведение исторических счетов с Россией и русскоязычным населением", - утверждает Захарова.
Демонтаж памятников в Даугавпилсе
Как сообщалось, 30 октября в Даугавпилсе в бывшем сквере Славы у подлежащего демонтажу памятника советским воинам было задержано 37 человек, большинство из которых не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции или находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Государственная полиция.
Днем в воскресенье обстановка у памятника была умеренно спокойной - собравшиеся возлагали цветы, ставили свечи, собралось несколько десятков человек. Вечером при уборке цветов и свечей, их переносе на расположенное неподалеку Братское кладбище и ограждении территории группы людей начали выражать недовольство сносом памятника и пытались конфликтовать с полицией.
За огороженной территорией оставалось около 200 человек. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистя и выкрикивая грубые лозунги. Госполиция разогнала толпу, а лица, не подчинявшиеся законным требованиям полиции и не прекратившие правонарушение, были задержаны.
Всего за день было задержано 37 человек, абсолютное большинство из которых совершили правонарушения в вечернее время. Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях - 15 за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, 13 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, три за мелкое хулиганство, три за исполнение военных песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте, один за прославление военной агрессии и оправдывающие войну высказывания, один за нарушение правил запуска дронов и еще один за распитие спиртных напитков в общественном месте.
Также начат один уголовный процесс о порче имущества.
Латвийское телевидение сообщает, что ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность, а позже было снесено основание памятника.
Демонтаж оставшейся части памятника продолжается. Место происшествия оцеплено Госполицией.
В утвержденный правительством список подлежащих сносу памятников включены два объекта в Даугавпилсе. Один - памятник воинам в бывшем сквере Славы, второй - памятник воинам 360-й стрелковой дивизии.
С другой стороны, один из наиболее известных памятников советским воинам в центре Даугавпилса, в парке Дубровина, в список не включен, поскольку у подножия мемориала захоронены советские офицеры.
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