Кремль впервые прокомментировал демонтаж советских памятников в Даугавпилсе

За огороженной территорией оставалось около 200 человек. Свое недовольство они выражали по-разному, в том числе свистя и выкрикивая грубые лозунги. Госполиция разогнала толпу, а лица, не подчинявшиеся законным требованиям полиции и не прекратившие правонарушение, были задержаны.

Всего за день было задержано 37 человек, абсолютное большинство из которых совершили правонарушения в вечернее время. Возбуждено 37 дел об административных правонарушениях - 15 за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, 13 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, три за мелкое хулиганство, три за исполнение военных песен, прославляющих военную агрессию, в общественном месте, один за прославление военной агрессии и оправдывающие войну высказывания, один за нарушение правил запуска дронов и еще один за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Также начат один уголовный процесс о порче имущества.

Латвийское телевидение сообщает, что ночью, после нескольких часов работы, сначала был демонтирован барельеф памятника, который будет передан Музею оккупации Латвии как художественная ценность, а позже было снесено основание памятника.

В утвержденный правительством список подлежащих сносу памятников включены два объекта в Даугавпилсе. Один - памятник воинам в бывшем сквере Славы, второй - памятник воинам 360-й стрелковой дивизии.

С другой стороны, один из наиболее известных памятников советским воинам в центре Даугавпилса, в парке Дубровина, в список не включен, поскольку у подножия мемориала захоронены советские офицеры.