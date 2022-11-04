Президент России Владимир Путин заявил в среду, 2 ноября, что российское вооружение необходимо модернизировать, тем самым признав, что российская военная техника устарела, сообщает Insider.
Путин признал, что российское оружие устарело
"Например, по каждой единице техники нужно выслушать тех, кто ею пользуется, и понять, как эти предметы работают и соответствуют ли они назначению, - сказал Путин. - То же относится и к оружию, которое, чтобы быть эффективным, нуждается в постоянной и непрерывной модернизации и совершенствовании. Вот почему, как я уже сказал, важно поощрять конкуренцию между производителями и разработчиками".
Путин сделал комментарии во время встречи с координационным советом для обсуждения того, что он назвал "неотложными вопросами" в оборонном секторе, а также в других секторах, сообщает Кремль.
Признание Путина - примечательное событие. В августе на военном форуме он хвастался перед иностранными союзниками, что российское оружие является "новейшим" и "на десятилетия опережает" зарубежные аналоги. В последние недели же он указывал, что России срочно необходимо упорядочить и модернизировать армейские административные процедуры и производство оружия.
В пятницу, 28 октября, он сказал министру обороны Сергею Шойгу, что военкоматы армии нуждаются в модернизации, сославшись на "определенные проблемы, трудности" в мобилизации 300 000 российских резервистов, сообщила Moscow 24.
В сентябре Путин также призвал российские оборонные компании модернизировать и увеличить производственные мощности, посоветовав им изучить, как их оборудование работает против западного оружия, сообщил федеральный телеканал НТВ.
Вторжение России в Украину, длящееся уже девятый месяц, выявило системные недостатки армии РФ в логистике, военной доктрине и военных технологиях.
По данным западной разведки, неспособность Москвы захватить и удержать значительную территорию на Украине, а также уничтожение большей части ее техники в ходе боевых действий вынудили ее развернуть танки и системы вооружения советских времен.
В среду, 2 ноября, Пентагон сообщил, что Северная Корея тайно поставила России для использования в Украине артиллерийские снаряды.
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