Путин признал, что российское оружие устарело

"Например, по каждой единице техники нужно выслушать тех, кто ею пользуется, и понять, как эти предметы работают и соответствуют ли они назначению, - сказал Путин. - То же относится и к оружию, которое, чтобы быть эффективным, нуждается в постоянной и непрерывной модернизации и совершенствовании. Вот почему, как я уже сказал, важно поощрять конкуренцию между производителями и разработчиками".

Путин сделал комментарии во время встречи с координационным советом для обсуждения того, что он назвал "неотложными вопросами" в оборонном секторе, а также в других секторах, сообщает Кремль.

Признание Путина - примечательное событие. В августе на военном форуме он хвастался перед иностранными союзниками, что российское оружие является "новейшим" и "на десятилетия опережает" зарубежные аналоги. В последние недели же он указывал, что России срочно необходимо упорядочить и модернизировать армейские административные процедуры и производство оружия.