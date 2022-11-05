В Костроме в результате пожара в кафе "Полигон" погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на экстренные службы.
Страшный пожар в ночном клубе в Костроме - погибли 13 человек
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2:37. В это время в кафе находилось большое количество людей. Примерно 250 человек были эвакуированы.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать использование пиротехники - один из посетителей запустил петарду или ракетницу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Полиция задержала человека, запустившего ракетницу в кафе "Полигон". Мужчину передали следственным органам.
Предполагаемый виновник пожара и давки в клубе "Полигон" в Костроме - 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин.
Telegram-канал "База" сообщает, что Ионкин вернулся с войны в Украине. 22 августа, он получил ранение во время обстрела - вез боеприпасы с другими военнослужащими, когда начался обстрел, его выбросило из машины, и он сломал ногу.
Ионкин был на больничном и в октябре снова отравился в воинскую часть для прохождения медкомиссии. Накануне трагедии, Ионкин позвонил родным и сказал, что у него все хорошо.
Спасатели присвоили пожару третий уровень сложности. Пожар затронул около 3,5 тысячи квадратных метров площади. Сотрудники МЧС отметили, что существует угроза обрушения поврежденных конструкций здания.
Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре сработали в штатном режиме, указали в экстренных службах.
Владелец загоревшегося кафе - депутат Костромской областной думы и член фракции "Единая Россия" Ихтияр Мирзоев. Он уже заявил, что окажет финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим.
В результате пожара, по уточненным официальным данным, погибли 13 человек. В оперативном штабе вскоре после ликвидации пожара сообщали о 15 погибших, однако эта информация не подтвердилась.
Первая реакция властей
В Госдуме призвали усилить проверки бизнеса после трагедии в Костроме.
Депутат от Костромской области Алексей Чепа сказал в интервью Telegram-каналу "Подъем", что готовит запрос по поводу произошедшего. По его мнению, снижение числа проверок бизнеса понизило ответственность предпринимателей.
"Мы уже готовим запрос, в понедельник этот запрос уйдет. Я не знаю точных подробностей, что произошло на территории "Полигона". Мы разберемся, надо принимать все более жесткие меры… Я бы сказал, что степень ответственности у предпринимателей как-то понизилась. Считаю, что здесь люди, предприниматели должны нести ответственность. Мы в определенной степени снизили количество проверок. Я не стал бы говорить, что это плохо. В определенной мере у нас здесь тоже были перегибы. И это сильно давило на бизнес. Поэтому здесь люди должны все понимать и должны принимать меры, следить за порядком", - сказал депутат.
Дело взял под свой контроль руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.
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