Страшный пожар в ночном клубе в Костроме - погибли 13 человек

"Мы уже готовим запрос, в понедельник этот запрос уйдет. Я не знаю точных подробностей, что произошло на территории "Полигона". Мы разберемся, надо принимать все более жесткие меры… Я бы сказал, что степень ответственности у предпринимателей как-то понизилась. Считаю, что здесь люди, предприниматели должны нести ответственность. Мы в определенной степени снизили количество проверок. Я не стал бы говорить, что это плохо. В определенной мере у нас здесь тоже были перегибы. И это сильно давило на бизнес. Поэтому здесь люди должны все понимать и должны принимать меры, следить за порядком", - сказал депутат.