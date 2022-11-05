Трагедия в Берлине: власти предупреждают экоактивистов

По словам заместителя пресс-секретаря правительства Вольфганга Бюхнера, хотя Берлин и демонстранты преследуют одну и ту же цель - сдерживание изменения климата, протесты "не должны выходить за рамки наших законов".

Активисты-экологи недавно напали на известные музейные экспонаты в нескольких европейских странах, что, по их словам, является попыткой привлечь больше внимания к 27-й конференции ООН по изменению климата, которая начинается в Шарм-эль-Шейхе в воскресенье, 6 ноября.

В Германии на прошлой неделе протестующие забросали картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдамском музее, а в воскресенье активисты приковали себя к колоннам, которые поддерживают скелет динозавра в берлинском Музее естественной истории.

Особенно острая реакция на действия экологов последовала после того, как во время акции протеста в Берлине в понедельник, 31 октября, скорая помощь не смогла оперативно прибыть на место аварии.

Экологи приклеились к асфальту на одной из берлинских улиц, чем спровоцировали гигантскую пробку. Застрявшая в ней машина скорой помощи не успела вовремя к участнику аварии. 44-летняя мотоциклистка скончалась.

Немецкие власти, однако, сказали, что он "непосредственно" не обвиняют демонстрантов в несчастье женщины и что "расследование" аварии все еще продолжается.

Однако он указал, что участники подобных акций протеста сознательно принимают тот факт, что "другие в опасности", и поэтому власть осуждает это.

Как сообщалось, действия экоактивистов уже осудили канцлер Олаф Шольц и президент Вальтер Штайнмайер.

"Боюсь, что это поставит под вопрос общественную и государственную поддержку движения в защиту климата", - сказал президент.