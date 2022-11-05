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"Мы никогда этого не позволим": Путин обвинил Запад в попытках "уничтожить Россию"

rus.tvnet.lv
"Мы никогда этого не позволим": Путин обвинил Запад в попытках "уничтожить Россию"
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/SCANPIX

Президент России Владимир Путин использовал День народного единства России, чтобы снова попытаться оправдать войну против Украины и выдвинуть обвинения против Запада.

"Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа", - заявил Путин в пятницу, 3 ноября, в Москве. 

Путин сказал, что цель западной политики - "ослабить, разделить, уничтожить Россию".

"Беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - считает Путин.

"Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - добавил президент.

Он в очередной раз назвал руководство Украины "неонацистским" и заявил, что столкновение режимов двух стран было неизбежно.

Путин также подписал в пятницу, 3 ноября, две поправки к закону, которые узаконивают формирование добровольческих батальонов и разрешают призыв в армию осужденных преступников.

4 ноября в России отмечается День народного единства, посвященный изгнанию польских войск из Москвы в 1612 году.

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