"Мы никогда этого не позволим": Путин обвинил Запад в попытках "уничтожить Россию"

"Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа", - заявил Путин в пятницу, 3 ноября, в Москве.

Путин сказал, что цель западной политики - "ослабить, разделить, уничтожить Россию".

"Беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа", - считает Путин.

"Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать свое Отечество так же, как наши героические предки", - добавил президент.

Он в очередной раз назвал руководство Украины "неонацистским" и заявил, что столкновение режимов двух стран было неизбежно.

Путин также подписал в пятницу, 3 ноября, две поправки к закону, которые узаконивают формирование добровольческих батальонов и разрешают призыв в армию осужденных преступников.

4 ноября в России отмечается День народного единства, посвященный изгнанию польских войск из Москвы в 1612 году.