18 ноября в Риге пройдет военный парад

После восстановления независимости страны военный парад в День Лачплесиса традиционно проводился у памятника Свободы, а в 2019 году он состоялся на набережной Даугавы с народным шествием через Каменный мост к Латвийской национальной библиотеке, где прошел концерт.

Из-за пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах парады были отменены, а в прошлом году в годовщину провозглашения Латвийской Республики по улицам Риги проехала военная техника Национальных вооруженных сил (НВС) и союзников, чтобы поприветствовать граждан страны.

В Министерстве обороны сообщили, что в этом году в День Лачплесиса парад не состоится, но запланированы другие мероприятия.

7 ноября в 14:00 на площади перед Латвийским военным музеем будет зажжен памятный костер в честь годовщины войны за независимость, который будет гореть до 11 ноября.

7 и 11 ноября возле Пороховой башни также будет открыта выставка военной техники и снаряжения вооруженных сил Латвии и союзников.

11 ноября, в День Лачплесиса, в Домском соборе в 9:00 состоится экуменическая служба.

В 11:00 министр обороны Артис Пабрикс и командующий НВС Леонид Калниньш возложат венки к Вечному огню на Братском кладбище, почтив минутой молчания память солдат, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Латвии.

В 18:00 Латвийское телевидение будет вести прямую трансляцию с Братского кладбища, где состоится торжественная церемония в честь павших воинов.

18 ноября на набережной 11 ноября в Риге в 13:30 состоится военный парад, в котором примут участие военнослужащие НВС и союзников с военной техникой, а также сотрудники органов Министерства внутренних дел.