Актриса Ребел Уилсон обручилась с возлюбленной из Латвии

По информации издания, предложение руки и сердца прозвучало несколько недель назад, но известно об этом стало после недавней вечеринки по случаю Хэллоуина.

"Они миловались и всем рассказывали, как сильно взволнованы помолвкой", - поделился инсайдер.

Напомним, австралийская актриса Ребел Уилсон 9 июня сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии.

Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Известно, что Агрума является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.

Юность Рамоны прошла в Латвии, где она окончила школу и поступила в Латвийский университет. Судя по ее профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.

Ребел и Рамона по сведениям СМИ встречаются уже 7 месяцев. Пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и побывали на вечеринке издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".

Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнёршей.