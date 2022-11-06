Видео ⟩ Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании

"Самолет Precision Air упал в воду на расстоянии около 100 метров от аэропорта", - сообщил журналистам в аэропорту Букоба командир региональной полиции Уильям Мвампагале.

Местные СМИ сообщают, что на рейсе из финансовой столицы Дар-эс-Салама находились около 49 человек.

"Ситуация под контролем, команды безопасности тяжело работают, чтобы спасти людей", - сообщил Мвампагале.

Спасателям удалось вызволить большую часть пассажиров самолета ATR 42-500, упавшего в озеро Виктория на севере Танзании - речь о 26 людях. Об этом стало известно изданию Tanzania Business Insight.

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB — BNO News (@BNONews) November 6, 2022