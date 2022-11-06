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Видео ⟩ Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании

rus.tvnet.lv
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
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Самолет упал в озеро Виктория
Самолет упал в озеро Виктория Фото: Tony Anelka @tonyanelka/Twitter.com

В воскресенье утром из-за плохих погодных условий на озере Виктория в Танзании незадолго до посадки в город Букоба упал местный рейсовый пассажирский самолет, сообщает полиция, добавив, что происходят работы по спасению.

"Самолет Precision Air упал в воду на расстоянии около 100 метров от аэропорта", - сообщил журналистам в аэропорту Букоба командир региональной полиции Уильям Мвампагале.

Местные СМИ сообщают, что на рейсе из финансовой столицы Дар-эс-Салама находились около 49 человек.

"Ситуация под контролем, команды безопасности тяжело работают, чтобы спасти людей", - сообщил Мвампагале.

Спасателям удалось вызволить большую часть пассажиров самолета ATR 42-500, упавшего в озеро Виктория на севере Танзании - речь о 26 людях. Об этом стало известно изданию Tanzania Business Insight.

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