Без государственного финансирования, большого внимания со стороны латвийских СМИ, но при активной кампании в социальных сетях в Сейм прошла группа малоизвестных людей, претендующих на роль защитников русскоязычных и бедных - партия "За стабильность!". Однако большая часть новоизбранных депутатов не может ответить на вопросы о своем материальном положении, а их прошлое связано с преступной деятельностью, сообщает программа TV3 Nekā Personīga.
Видео ⟩ Задолженности, неспособность выучить язык и кремлевская пропаганда. Что известно о депутатах "За стабильность!"?
Для достижения своих целей партия Алексея Росликова, основанная полтора года назад, основной площадкой выбрала социальные сети. Два аккаунта Росликова в Facebook имеют в общей сложности почти 44 тысячи подписчиков, а в Tiktok - 30 тысяч подписчиков.
Для работы в комиссиях по безопасности, иностранным делам и обороне депутаты должны иметь допуск к государственной тайнам. Однако есть подозрение, что допуск может не получить большинство депутатов партии Росликова.
Основатель партии Алексей Росликов
Росликов пришел в политику с партией "Согласие". В 2018 году он был одним из руководителей съезда партии, говорил хвалебные слова о лидерах партии.
Росликову не удалось добиться больших успехов в рядах "Согласия", поскольку партия сильно пострадала от скандалов в Рижской думе, закончившихся роспуском думы.
Как депутат Рижской думы Росликов была задержан Службой государственной безопасности (VDD) в связи с распространением в Болдерае листовок о пикете в поддержку мэра Нила Ушакова. На листовках был изображен Ушаков, одетый в одежду узника концлагеря. Его схватили солдаты, одетые в форму нацистской Германии, а на шею Ушакова повесили плакат с надписью "Потому что русский". По делу о возбуждении национальной , этнической и расовой ненависти Росликов имеет статус свидетеля, и это дело до сих пор расследуется.
Как и в случае с финансированием партии "Согласия", много вопросов по источникам финансирования партии Росликова. База данных KNAB показывает, что партии было пожертвовано всего 13 тысяч. Их не хватит на содержание офиса и расходы на предвыборную кампанию.
Росликов настаивает на том, что партия представляет ежегодные отчеты.
"Поверьте, если будут какие-то нарушения, KNAB это найдет", - говорит политик.
Росликов не пожертвовал партии ни цента. Еще два года назад Росликов задекларировал в декларации долг в размере 100 000 евро.
На вопрос, уменьшил ли он свои долги, Росликов отвечает: "Моя следующая декларация будет доступна вам в ближайшее время, так что вы сможете сделать выводы, ведь мои сухие слова вряд ли могут что-то сказать".
Скандальная Глория Гревцова
Депутат Сейма Глория Гревцова в будущем также должна будет раскрывать свои доходы. По популярности в социальных сетях она намного превосходит своего однопартийца Росликова. У нее большое количество поклонников в России и в социальных сетях, Гревцова показывает себя в одежде с логотипами, прославляющими Россию, и гордится тем, что ее слова используют кремлевские телеканалы и официальные СМИ Беларуси.
На вопрос, как Гревцова будет укреплять латышский язык как единственный государственный, политик отвечает:
"Я стараюсь как можно больше говорить по-латышски, мои дети говорят по-латышски". Однако она заявляет, что полностью от русского языка в своих соцсетях, скорее всего, не откажется.
В первый рабочий день Сейма, вскоре после приведения депутата к присяге, Гревцова дала интервью радиостанции президенту Белоруссии Лукашенко, и рассказала, что в Латвии выселяют из домов за небольшие долги по коммуналке и в стране есть цензура. В тот же день мнение Гревцовой по поводу ликвидации советского наследия в Даугавпилсе транслировалось по российскому телевидению.
В соцсетях Гревцова демонстрирует свой образ жизни - ездит на машине Mercedez Benz, живет в просторной квартире с дорогой техникой. Гревцова последние восемь лет не работала официально. Последнее место получения легального дохода - в компании Dolo, куда Гревцова была принята на работу на год в мае 2013 года в рамках поддержки Европейского социального фонда. Гревцова работала помощницей в деревообрабатывающей компании, в ее обязанности входили укладка дров, кошение травы и уборка территории.
Баллотируясь на выборах в Сейм в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), Гревцова указала Dolo в качестве своего нынешнего места работы и солгала, что работает в компании советником.
Информация о ее образовании также не соответствует действительности - Гревцова не смогла окончить Латвийскую спортивную академию в 2013 году, потому что никогда в нее не поступала.
Однако Гревоцова сообщает программе, что в своей анкете она предоставила правдивые данные.
"Эти технические проблемы и ошибки в транскрипции произошли во время технического процесса", - говорит депутат, избранный в 14-й Сейм.
Прокурор Эдийс Пастарс, выдвинувший обвинение против Гревцовой, утверждает, что она умышленно солгала государственному учреждению.
И сама подписала документы для представления в ЦИК. Гревцова не сотрудничает с правоохранителями и пользуется своим правом не давать показаний.
"Это вредное правонарушение, довольно вредное. Прокуратура предъявила обвинение в том, что она дала ложные сведения о своей личности, баллотируясь на выборах. Не исключено, что это повлияло на результаты, почему за нее проголосовало так много людей", - подчеркивает Пастарс.
"Если этот случай послужит прецедентом, то будущие кандидаты в депутаты будут внимательно рассматривать, насколько правильно они сообщают информацию о себе", - добавляет он.
Первое судебное заседание назначено на 20 декабря. Депутатам Сейма еще предстоит проголосовать за продолжение судебного разбирательства в отношении Гревцовой.
Светлана Чулкова
Светлана Чулкова - одна из учредителей партии "За стабильность!". В Сейме ей доверено ведение партийного учета. Чулкова также активна в социальной сети Facebook, где выступает против сноса советских памятников и создания Службы национальной обороны.
Дмитрий Коваленко
Представитель партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко был осужден за незаконное хранение и продажу алкоголя более десяти лет назад. Коваленко был наказан принудительными работами по двум уголовным делам.
Его супруга Екатерина Коваленко, также баллотировавшаяся на выборах в Сейм, но не прошедшая в парламент, была привлечена к административной ответственности за незаконную продажу табачных изделий. Сам Коваленко также четыре года назад получил административное наказание за продажу сигарет нелегального происхождения в Елгаве.
С 2007 года по прошлый год у Коваленко нет официального дохода.
На вопрос, в какой комиссии он хотел бы работать, Коваленко отвечает: "Пока не знаю. В комиссии по запросам".
На вопрос, влияет ли его прошлое на работу Сейма, Коваленко отвечает: "Мне не запрещено быть депутатом, прошу принять это во внимание".
"И оставьте мне шанс на личную жизнь", - добавил политик.
Ефимий Клементьев
В парламенте также будет работать спортсмен и давний член "Согласия" Ефимий Клементьев. Сам экс-депутат Рижской думы уголовных дел не имеет, а вот его жену обвиняют в фиктивном трудоустройстве в Rīgas namu pārvaldnieks.
Виктор Пучка
В Сейме будет работать и бывший депутат Даугавпилсской городской думы Виктор Пучка.
Он делится в Facebook информацией, которая совпадает с нарративом России о событиях на Украине. Например, говорят, что украинцы взяли в заложники половину Мариуполя. Через несколько недель после российских расстрелов фотография Путина была опубликована со словами "Давайте поддержим нашего лидера!".
В 2016 году Пучка как член Даугавпилсской думы был наказан Центром государственного языка за то, что не использовал латышский язык на уровне, соответствующем занимаемой должности.
Для работы требуется знания языка на C1. Пучка не обладал такими знаниями, и финансовый отдел совета выделил ему 2300 евро на изучение языка.
На первом заседании Сейма Пучка старался избегать журналистов, и вместо него на все вопросы отвечал Росликов. Это вызывает подозрение, что даже через шесть лет после вынесения приговора Пучка не говорит по-латышски на уровне, необходимом для депутата.
Надежда Третьякова, уже сдавшая свой мандат
Надежда Третьякова войдет в историю как самый недолго проработавший депутат 14-го Сейма.Она заявила, что ее место работы - в средней школе Малты, но Третьякова работает ночной няней в Резекненской специальной начальной школе.
Еще до принесения присяги Nekā personīga спросила Третьякову о ее месте работы и образовании, а также о возможной работе в одной из комиссий Сейма, но через два часа после принесения присяги подала в Сейм документ о том, что снимает с себя полномочия в связи с семейными обстоятельствами.
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