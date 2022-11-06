Видео ⟩ Задолженности, неспособность выучить язык и кремлевская пропаганда. Что известно о депутатах "За стабильность!"?

Прокурор Эдийс Пастарс, выдвинувший обвинение против Гревцовой, утверждает, что она умышленно солгала государственному учреждению.

И сама подписала документы для представления в ЦИК. Гревцова не сотрудничает с правоохранителями и пользуется своим правом не давать показаний.

"Это вредное правонарушение, довольно вредное. Прокуратура предъявила обвинение в том, что она дала ложные сведения о своей личности, баллотируясь на выборах. Не исключено, что это повлияло на результаты, почему за нее проголосовало так много людей", - подчеркивает Пастарс.

"Если этот случай послужит прецедентом, то будущие кандидаты в депутаты будут внимательно рассматривать, насколько правильно они сообщают информацию о себе", - добавляет он.

Первое судебное заседание назначено на 20 декабря. Депутатам Сейма еще предстоит проголосовать за продолжение судебного разбирательства в отношении Гревцовой.

Светлана Чулкова

Светлана Чулкова - одна из учредителей партии "За стабильность!". В Сейме ей доверено ведение партийного учета. Чулкова также активна в социальной сети Facebook, где выступает против сноса советских памятников и создания Службы национальной обороны.

Дмитрий Коваленко

Представитель партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко был осужден за незаконное хранение и продажу алкоголя более десяти лет назад. Коваленко был наказан принудительными работами по двум уголовным делам.