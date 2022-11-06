Курземское районное управление государственной полиции разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Ксению Бернген, которая в субботу, 5 ноября, около 14:00 покинула место жительства в Лиепае, на улице Талсу.
Полиция ищет пропавшую девочку из Лиепаи
Полиция ищет пропавшую девочку из Лиепаи
Приметы: рост 179 см, волосы до плеч, светлые, распущенные.
На девочке была черная зимняя куртка с капюшоном, синие джинсы с прорехами на коленях и черные спортивные туфли. С собой у девочки была белая сумка через плечо.
Особые приметы: у девочки есть шрамы на суставах предплечий.
Полиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение Ксении, звонить по телефону 110.
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