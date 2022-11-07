"Добро всегда побеждает": Face о концерте в Риге и собранных средствах для Украины

Face - покоритель чартов и непредсказуемый игрок, вызывающий полярные эмоции публики с 2015 года. Уфимский хулиган, добившийся в свои 22 года всенародной известности, был признан музыкантом года по версии журнала GQ.

Face (наст. имя - Иван Дремин) Фото: Пресс-фото

Прошлый благотворительный тур в поддержку Украины прошел вместе с группами "Порнофильмы" и "Нервы". Артист рассказал, что в фонд Маши Ефросининой было переведено 60 тысяч евро.

"Благотворительный тур стал для меня единственным однозначно светлым событием за этот год. Разделить эти моменты с вами - с теми, кто приходил на концерты, кто смотрел трансляции, кто делал пожертвования - значило больше, чем вы можете себе представить. Как для меня, так и для людей в Украине, которым благодаря вам мы сможем помочь", - сказал Face.

Фото: Пресс-фото

Face (наст. имя - Иван Дремин) Фото: Пресс-фото

Рэпер объяснил, что из-за большого количества концертов в разных странах со своими юридическими и финансовыми особенностями у них ушло много времени, чтобы разобраться и сделать пожертвование. Был выбран фонд Маши Ефросининой.

"Спасибо всем, кто помог организовать этот тур. Спасибо ребятам, разделившим со мной сцену. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас. Без вас ничего бы не было, а вместе мы что-то да можем. В конечном счете добро всегда побеждает. Будет так и в этот раз",- подытожил артист.

В Риге Face выступит 26 ноября в клубе First Mir.

Начало концерта в 20:00. Вход с 19:00. Билеты на портале Ticketshop.lv.

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