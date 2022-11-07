26 ноября в Риге с большим сольным концертом выступит рэпер Face (наст. имя - Иван Дремин). Артист обещает представить новый альбом, новое шоу и свои громкие хиты.
"Добро всегда побеждает": Face о концерте в Риге и собранных средствах для Украины
Face - покоритель чартов и непредсказуемый игрок, вызывающий полярные эмоции публики с 2015 года. Уфимский хулиган, добившийся в свои 22 года всенародной известности, был признан музыкантом года по версии журнала GQ.
Прошлый благотворительный тур в поддержку Украины прошел вместе с группами "Порнофильмы" и "Нервы". Артист рассказал, что в фонд Маши Ефросининой было переведено 60 тысяч евро.
"Благотворительный тур стал для меня единственным однозначно светлым событием за этот год. Разделить эти моменты с вами - с теми, кто приходил на концерты, кто смотрел трансляции, кто делал пожертвования - значило больше, чем вы можете себе представить. Как для меня, так и для людей в Украине, которым благодаря вам мы сможем помочь", - сказал Face.
Рэпер объяснил, что из-за большого количества концертов в разных странах со своими юридическими и финансовыми особенностями у них ушло много времени, чтобы разобраться и сделать пожертвование. Был выбран фонд Маши Ефросининой.
"Спасибо всем, кто помог организовать этот тур. Спасибо ребятам, разделившим со мной сцену. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас. Без вас ничего бы не было, а вместе мы что-то да можем. В конечном счете добро всегда побеждает. Будет так и в этот раз",- подытожил артист.
В Риге Face выступит 26 ноября в клубе First Mir.
Начало концерта в 20:00. Вход с 19:00. Билеты на портале Ticketshop.lv.
Галерея: Face
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