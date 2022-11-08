"Голова Моргенштерна на моей свадьбе": Ольга Камбала об ужасах на празднике

Как показывает последний выпуск шоу, на afterparty свадьбы Ольги и Каспара царило веселье - песни, танцы и музыкальные номера. На вечеринке должна была выступить Верка Сердючка. Оказывается, звезда не появилась на торжестве, как и друг пары, пообещавший выступление Сердючки в подарок. Вместо этого гостей развлекали пародийным выступлением рэпера Моргенштерна, о котором у Ольги сложилось свое, не самое приятное, мнение.

Фото: кадр из видео

"Человек с кукольной головой. Мой кошмар этого вечера. Я сама бы никогда в жизни такое не пригласила. Я часто вижу такие объявления в соцсетях и подумала про себя - никогда! И вдруг на мою свадьбу приходит голова Моргенштерна", - делится Ольга своими эмоциями.

Но в этот вечер ее порадовало выступление танцоров Led Dance Show, которых она особенно ждала.

Фото: Кадр из видео

Галерея: Свадьба Ольги и Каспара Камбалы

Напомним, что Ольга и Каспар поженились еще в "эпоху ковида", когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания прошла скромно в Юрмальском загсе. Пара была лишь вдвоем. Отношения они начали в 2020 году.