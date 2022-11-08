Звезды шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольга и Каспар Камбала во второй раз сказали друг другу "да" на яркой церемонии в конце октября. Появились первые кадры со свадебного afterparty.
"Голова Моргенштерна на моей свадьбе": Ольга Камбала об ужасах на празднике
Как показывает последний выпуск шоу, на afterparty свадьбы Ольги и Каспара царило веселье - песни, танцы и музыкальные номера. На вечеринке должна была выступить Верка Сердючка. Оказывается, звезда не появилась на торжестве, как и друг пары, пообещавший выступление Сердючки в подарок. Вместо этого гостей развлекали пародийным выступлением рэпера Моргенштерна, о котором у Ольги сложилось свое, не самое приятное, мнение.
"Человек с кукольной головой. Мой кошмар этого вечера. Я сама бы никогда в жизни такое не пригласила. Я часто вижу такие объявления в соцсетях и подумала про себя - никогда! И вдруг на мою свадьбу приходит голова Моргенштерна", - делится Ольга своими эмоциями.
Но в этот вечер ее порадовало выступление танцоров Led Dance Show, которых она особенно ждала.
Галерея: Свадьба Ольги и Каспара Камбалы
Напомним, что Ольга и Каспар поженились еще в "эпоху ковида", когда масштабные торжества были невозможны, поэтому церемония бракосочетания прошла скромно в Юрмальском загсе. Пара была лишь вдвоем. Отношения они начали в 2020 году.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!