Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo: установлен виновный

Уже сообщалось, что 1 мая в 18 часов между поселком Югла и окружной дорогой недалеко от моста через Малую Юглу в тяжелую аварию попал Mitsubishi, за рулем которого сидел Андрис Кулбергс. В результате ДТП пострадали еще пять человек.

После того как Кулбергса доставили в больницу, ему провели трехчасовую операцию. Кости одной ноги были переломаны выше ботинка, в ногу поместили штифт на всю длину голени, в свою очередь операции на вторую ногу еще потребуются.

В роковой день Андрису очень повезло с выбором обуви. "Как сказал хирург, меня спасли толстые ботинки САТ, которые попали между полом и панелью, но сохранили мои ноги от превращения в оливье. Благодаря им мои травмы гораздо менее сильны! Не знаю, что было бы в кедах", - писал Андрис.

Медики пришли к выводу, что Андрис сможет встать на ноги только через год.