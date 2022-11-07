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Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo: установлен виновный

rus.tvnet.lv
Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo: установлен виновный
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Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo
Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo Фото: Andris Kulbergs/Facebook

Президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс сообщил в Facebook, что установлен виновник серьезной аварии с участием его редкого автомобиля Mitsubishi Lancer Evolution VI. Андрис Кулбергс в этой аварии получил тяжелые травмы. 

"После шести месяцев и трех дней, бесчисленных проверок, показаний свидетелей, замеров и оценок власти справедливо приняли однозначное решение о признании виновной женщины за рулем автомашины Volvo V70, совершившей трагическое лобовое столкновение при выезде на встречную полосу", - говорит Кулбергс.

Президент Автомобильной ассоциации продолжает: "Автомобиль Volvo V70, двигавшийся по шоссе, без всякой причины выехал на встречную полосу и вызвал фронтальное столкновение. Произошло фронтальное столкновение именно колеса в колесо, а это самая ужасная авария, которую можно пережить, потому что у старых автомобилей это самое слабое место".

Как утверждает Кулбергс, экспертиза показала, что в момент столкновения скорость автомобиля Volvo составляла около 90-100 км/ч, а максимальная скорость красного Mitsubishi Кулбергса - 40–45 км/ч. 

"Это означает, что я смог сильно замедлиться, что было решающим, чтобы я выжил и, возможно, снова начал ходить", - добавляет он.

Андрис Кулбергс также поделился основными выводами после аварии:

  1. "Автомобиль Volvo ненамного безопаснее спортивного Mitsubishi - последствия аварии практически одинаковы для обеих машин. Мне не повезло, что я такой высокий и со слишком длинными ногами.

  2. Жизнь и здоровье в аварии спасает не Volvo, а системы пассивной и активной безопасности гораздо более новых автомобилей и дорожная инфраструктура. Если бы я был за рулем гораздо более новой машины, последствия аварии, вероятно, были бы намного меньше для моего здоровья.
  3. Если бы на латвийских автомагистралях была ребристая полоса на центральной линии, не было бы многих аварий из-за невнимательности, засыпания и в других случаях. При обновлении асфальтовых покрытий это должно стать стандартом, как в Литве и Эстонии. 
  4. Во многих опасных местах необходимо улучшить инфраструктуру и ограничить возможности обгона, потому что безрассудный, несанкционированный обгон часто приводит к трагическим авариям, особенно в последние два года в Латвии".

Уже сообщалось, что 1 мая в 18 часов между поселком Югла и окружной дорогой недалеко от моста через Малую Юглу в тяжелую аварию попал Mitsubishi, за рулем которого сидел Андрис Кулбергс. В результате ДТП пострадали еще пять человек.

После того как Кулбергса доставили в больницу, ему провели трехчасовую операцию. Кости одной ноги были переломаны выше ботинка, в ногу поместили штифт на всю длину голени, в свою очередь операции на вторую ногу еще потребуются.

В роковой день Андрису очень повезло с выбором обуви. "Как сказал хирург, меня спасли толстые ботинки САТ, которые попали между полом и панелью, но сохранили мои ноги от превращения в оливье. Благодаря им мои травмы гораздо менее сильны! Не знаю, что было бы в кедах", - писал Андрис.

Медики пришли к выводу, что Андрис сможет встать на ноги только через год.

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