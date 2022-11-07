Президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс сообщил в Facebook, что установлен виновник серьезной аварии с участием его редкого автомобиля Mitsubishi Lancer Evolution VI. Андрис Кулбергс в этой аварии получил тяжелые травмы.
Тяжелая авария с участием Mitsubishi и Volvo: установлен виновный
"После шести месяцев и трех дней, бесчисленных проверок, показаний свидетелей, замеров и оценок власти справедливо приняли однозначное решение о признании виновной женщины за рулем автомашины Volvo V70, совершившей трагическое лобовое столкновение при выезде на встречную полосу", - говорит Кулбергс.
Президент Автомобильной ассоциации продолжает: "Автомобиль Volvo V70, двигавшийся по шоссе, без всякой причины выехал на встречную полосу и вызвал фронтальное столкновение. Произошло фронтальное столкновение именно колеса в колесо, а это самая ужасная авария, которую можно пережить, потому что у старых автомобилей это самое слабое место".
Как утверждает Кулбергс, экспертиза показала, что в момент столкновения скорость автомобиля Volvo составляла около 90-100 км/ч, а максимальная скорость красного Mitsubishi Кулбергса - 40–45 км/ч.
"Это означает, что я смог сильно замедлиться, что было решающим, чтобы я выжил и, возможно, снова начал ходить", - добавляет он.
Андрис Кулбергс также поделился основными выводами после аварии:
"Автомобиль Volvo ненамного безопаснее спортивного Mitsubishi - последствия аварии практически одинаковы для обеих машин. Мне не повезло, что я такой высокий и со слишком длинными ногами.
- Жизнь и здоровье в аварии спасает не Volvo, а системы пассивной и активной безопасности гораздо более новых автомобилей и дорожная инфраструктура. Если бы я был за рулем гораздо более новой машины, последствия аварии, вероятно, были бы намного меньше для моего здоровья.
- Если бы на латвийских автомагистралях была ребристая полоса на центральной линии, не было бы многих аварий из-за невнимательности, засыпания и в других случаях. При обновлении асфальтовых покрытий это должно стать стандартом, как в Литве и Эстонии.
- Во многих опасных местах необходимо улучшить инфраструктуру и ограничить возможности обгона, потому что безрассудный, несанкционированный обгон часто приводит к трагическим авариям, особенно в последние два года в Латвии".
Уже сообщалось, что 1 мая в 18 часов между поселком Югла и окружной дорогой недалеко от моста через Малую Юглу в тяжелую аварию попал Mitsubishi, за рулем которого сидел Андрис Кулбергс. В результате ДТП пострадали еще пять человек.
После того как Кулбергса доставили в больницу, ему провели трехчасовую операцию. Кости одной ноги были переломаны выше ботинка, в ногу поместили штифт на всю длину голени, в свою очередь операции на вторую ногу еще потребуются.
В роковой день Андрису очень повезло с выбором обуви. "Как сказал хирург, меня спасли толстые ботинки САТ, которые попали между полом и панелью, но сохранили мои ноги от превращения в оливье. Благодаря им мои травмы гораздо менее сильны! Не знаю, что было бы в кедах", - писал Андрис.
Медики пришли к выводу, что Андрис сможет встать на ноги только через год.
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