Четыре больших глаза для создания отличных фотографий

В телефоне установлена ​​система камер Ultra Aperture XMAGE, которую сами производители уже поспешили объявить новой эрой в мобильной фотографии. Блок камеры состоит из четырех объективов. Основная часть - это 50-мегапиксельная камера с очень большой апертурой F1.4 и датчиком цвета RYYB. С их помощью камера способна поглощать на 24% больше света, чем раньше, что особенно важно в темноте. В этом отношении Mate 50 Pro работает безупречно. В кромешной ноябрьской темноте телефон смог сделать красивые снимки звездного неба и ночных городских сцен в ночном режиме, несмотря на принятые самоуправлением меры по энергосбережению. Отличия от предыдущих моделей Huawei, использующих оптику Leica, если и есть, то незначительные и незаметные для непрофессионала.

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Увеличивает стократно

Фотографии, сделанные при хорошем освещении, радуют яркими красками и выразительными контрастами. Переходы между самыми темными и самыми светлыми участками фотографии очень выразительны, что придает фотографиям резкость. При этом камера не перебарщивает с яркостью. Цвета выглядят естественно даже на роскошном OLED-экране. Это касается производительности как основной, так и 120-градусной 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры. Кроме того

для энтузиастов фотографии режим Pro позволяет выбрать один из 10 размеров диафрагмы объектива от F1,4 до F4 для создания более художественных портретов и крупных планов.