В начале года серия P была ориентирована на любителей фотографии, а в конце года представлено последнее достижение способностей серии Mate. По такому алгоритму последние 10 лет технологическая компания Huawei год за годом осознанно выпускает на рынок флагманы своих смартфонов. И хотя пандемия внесла некоторые коррективы в идеально отточенный механизм, задержав разработку новых моделей, но этой осенью Mate снова отправляется к покупателям.
Четыре больших глаза для создания отличных фотографий
В родном Китае новый флагман доступен аж в четырех модификациях, но одна модель - Mate 50 Pro - добралась до рынков Европы и Латвии. Правда, параллельно с классическими серебристым и черным цветами, в конце года будет предлагаться и особый цвет в версии
Orange Vegan Leather, которая будет отличаться не только отделкой в светлых тонах, но и специально укрепленным корпусом - с более прочным стеклянным покрытием в 10 слоев и способностью выдерживать погружение в воду на 6 метров.
На данный момент его можно посмотреть только на картинках, а TVNET получил для тестирования черную версию.
Отлично смотрится даже в черном цвете
Если обычно черные устройства выполнены в виде безликих блоков, личность которых пользователи не хотел бы афишировать, то Mate 50 Pro - не тот случай. Китайские дизайнеры остались верны себе и наделили устройство выразительными чертами. Наиболее заметным является блестящий ободок с ребристым рельефом вокруг круглого, необычно большого блока задней камеры. Он подчеркивает и делает более выразительным и без того заметное кольцо с четырьмя симметрично расположенными линзами, поэтому Mate 50 Pro сложно будет спутать с какой-либо другой моделью телефона. Приятно, что узкие рамки вокруг каждой из четырех линз немного выступают над стеклом. Визуально они вроде бы на одном уровне, но
линзы защищены от царапин, если устройство лежит на столе корпусом вниз.
В отличие от известного продукта, разработанного в Калифорнии, модели которого в последние годы полностью ложатся на линзы.
По габаритам Mate 50 Pro ничем не выделяется на фоне среднестатистических смартфонов. Толщина 8,5 миллиметра и вес 209 грамм показывают, что он немного более "внушительнее", чем обычные тонкие модели, но в повседневном использовании эти нюансы не заметны. Загнутые края экрана не только визуально делают устройство тоньше, но и делают его более удобным для удержания в руке. Поскольку корпус с обеих сторон закрыт гладким глянцевым защитным стеклом, отпечатки пальцев хорошо видны. Поэтому прозрачный силиконовый защитный чехол, идущий в комплекте, пригодится. Его приподнятые края обеспечивают дополнительную защиту блоку камер, который, несомненно, является одной из самых интригующих деталей этого телефона.
Высший балл для камеры
Начнем с того, что блок камеры просто огромен - он занимает почти четверть всей задней крышки. Соответственно большое кольцо привлекает внимание. Дополнительный интерес вызвал тот факт, что это первая модель серии Mate после чрезвычайно успешного сотрудничества с известным немецким производителем оптики Leica. Энтузиасты фотографии с нетерпением ждали новую модель, чтобы узнать, как Huawei обходилась без помощи немцев.
Надо сказать, что азиаты не разочаровывают. Это также признают
известные оценщики камер мобильных устройств DXOMARK, которые присвоили камере Mate 50 Pro 149 баллов. На данный момент это самый высокий рейтинг в мире, даже превосходящий достижение последней модели специализированной серии для фото - Huawei P50 Pro.
В телефоне установлена система камер Ultra Aperture XMAGE, которую сами производители уже поспешили объявить новой эрой в мобильной фотографии. Блок камеры состоит из четырех объективов. Основная часть - это 50-мегапиксельная камера с очень большой апертурой F1.4 и датчиком цвета RYYB. С их помощью камера способна поглощать на 24% больше света, чем раньше, что особенно важно в темноте. В этом отношении Mate 50 Pro работает безупречно. В кромешной ноябрьской темноте телефон смог сделать красивые снимки звездного неба и ночных городских сцен в ночном режиме, несмотря на принятые самоуправлением меры по энергосбережению. Отличия от предыдущих моделей Huawei, использующих оптику Leica, если и есть, то незначительные и незаметные для непрофессионала.
Увеличивает стократно
Фотографии, сделанные при хорошем освещении, радуют яркими красками и выразительными контрастами. Переходы между самыми темными и самыми светлыми участками фотографии очень выразительны, что придает фотографиям резкость. При этом камера не перебарщивает с яркостью. Цвета выглядят естественно даже на роскошном OLED-экране. Это касается производительности как основной, так и 120-градусной 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры. Кроме того
для энтузиастов фотографии режим Pro позволяет выбрать один из 10 размеров диафрагмы объектива от F1,4 до F4 для создания более художественных портретов и крупных планов.
Как обычно во флагманах Huawei, телефон оснащен телеобъективом. На этот раз это 64-мегапиксельная камера с 3,5-кратным перископическим объективом. Хотя в рекламных материалах производитель подчеркивает потрясающий 200-кратный зум, в реальности объекты можно увеличивать в сто раз, как и в более ранних моделях. Просто зум работает и в обратном направлении, отодвигая объекты дальше, чтобы больше поместилось в кадр.
Также есть режим Super makro, который является неплохой заменой лупе при зуммировании камеры на 2,5-5 сантиметров от объекта. Глядя на снимки, сделанные в этом режиме, можно многое узнать об окружающем вас, казалось бы, знакомом мире.
Также интересной кажется функция нескольких камер, которая дает возможность подключить несколько устройств в единую сеть и снимать с разных ракурсов одновременно. Создатели цифрового контента могут извлечь выгоду из такого решения. Кроме того, в этом режиме можно использовать как заднюю, так и фронтальную камеру на 13 МП.
Продуманный помощник на каждый день
Поскольку Mate 50 Pro - смартфон высокого класса и стоит 1299 евро, особых вопросов к производительности и качеству дисплея не возникает. Устройство работает на базе одного из самых мощных процессоров мобильных устройств в мире на данный момент - восьмиядерного Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Кроме того, ему помогает движок искусственного интеллекта Qualcomm 7-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти, так что вычислительной мощности предостаточно.
На 6,74-дюймовом OLED-экране изображение формируется пикселями 2616x1212, что обеспечивает плотность в 428 пикселей на дюйм. В сочетании с возможностью отображения более миллиарда тонов, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц этот дисплей дает пользователю именно то, что можно ожидать от флагмана - качественное, красочное и яркое изображение. В численном выражении яркость достигает 570 нит.
Более интересными, чем характеристики дисплея, кажутся возможности настройки интерфейса пользователя и пара новых решений.
Пользователю предоставляется возможность переставлять состав виджетов по своему усмотрению, а также "складывать" несколько виджетов друг на друга, чтобы при перелистывании находить то, что нужно. Таким образом, все важные вещи могут поместиться на одном рабочем столе, и вам будет легче найти то, что вам необходимо.
Полезным представляется решение SuperHub, которое дает возможность копировать текстовые фрагменты с любых ресурсов, вырезать картинки или видео и помещать их на одну страницу, чрезвычайно легко создавая статью новостного портала или сайта с иллюстрациями. Центры конфиденциальности и безопасности гарантируют, что важная информация не пойдет туда, куда не нужно, а сторонние разработчики даже приготовили приятный сюрприз тысячной толпе пользователей. Подробнее об этом можно узнать, введя слово Gspace в поисковик AppGallery.
В заключение стоит добавить, что аккумулятор емкостью 4700 мАч позволяет воспроизводить видео до 17 часов на одном заряде, а энергии хватает для работы в интернете почти на 15 часов. По сути, это все время бодрствования в течение дня. С другой стороны, для зарядки в комплект входит зарядное устройство на 66 Вт, которое восполняет запасы электроэнергии до отметки 80% примерно за 30 минут. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
При заказе Mate 50 Pro в период предпродажи до 13 ноября покупатель получает в подарок беспроводные наушники Huawei Freebuds 2 Pro.
Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija.
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