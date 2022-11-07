Видео ⟩ Спор соседей из-за парковки во дворе решается с помощью "кирпичей"

Житель поясняет, что здесь три дома и к каждому своя подъездная дорога, однако две из дорог жители соседних домов закрыли "кирпичами".

"У них будет два проезда, а у двух домов - по одному. Ну, это не совсем правильно, да и технически неосуществимо", - говорит мужчина.

На улицу Салацас, 22, можно подъехать с двух сторон. Одна из дорог свободна, а другая, ближе к соседскому дому, перекрыта дорожным знаком 301 "Въезд запрещен". На знаке есть дополнительное указание, что жители данного дома могут продолжать движение по дороге. С другой стороны, установленный во внутреннем дворе знак "Въезд воспрещен" сразу же говорит о том, что запрещено продолжать движение по дороге любым транспортным средствам, кроме общественного, а также рабочего транспорта, без дополнительных указаний.

Жители дома по улице Салацас, 22, жалуются, что теперь покинуть двор невозможно, особенно если соседи оставили свои автомобили припаркованными.

"Если земля принадлежит нашему дому и мы за нее платим, то почему они должны здесь ездить?" - говорит соседка из дома, договорившаяся о размещении "кирпичей".

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Latvijas valsts ceļi подтверждает, что три дорожных знака "Въезд запрещен" на улице Салакцас, 26А, официально согласованы.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu