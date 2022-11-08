За неделю до конца срока "Алеша" в Резекне стоит на месте

В конце прошлой недели мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") сообщил отдельным СМИ, что договор о демонтаже памятника заключен, добавив, что памятник придется снести, как того требует закон, сообщила Гроце.

Барташевич заявил, что необходимое оборудование для документирования процесса демонтажа имеется у него самого и присутствие СМИ не требуется.

Согласно закону "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республике" и перечню объектов, подлежащих сносу, памятник советскому солдату в Резекне, называемый в народе "Алеша", должен быть снесен до 15 ноября.

RUS TVNET сообщал, что вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе приступили к демонтажу советских памятников - обелиска в сквере Славы и стелы на улице 18 Ноября - напротив Братского кладбища. Подготовка к демонтажным работам началась с уборки принесенных жителями цветов.