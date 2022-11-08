В Риге выступят одни из основателей готик-метала - Paradise Lost

Именно Paradise Lost считаются одними из основателей стиля дэт-дум и готик-метал. В это сложно поверить, но марте 2023 года коллектив отметит свое 35-летие. Это не первый визит Paradise Lost в Ригу. Поклонники тяжелой музыки должны помнить их приезд в 2004 году.

Гранды британской готик-метал-сцены Paradise Lost основаны в 1988 году. Музыканты давно завоевали статут культового коллектива благодаря таким своим альбомам, как Gothic (1991), Shades Of God (1992) и Icon (1993). В их копилке 16 альбомов. Последний Gothic Live At Roadburn 2016 вышел в 2021 году. До этого в 2020 была представлена пластинка под названием Obsidian.

В составе группы нет больших изменений: вокал – Ник Холмс, Гитара - Грегори Макинтош, ритм-гитара – Аарон Эдди и бас - Штеффен Эдмондсон. Предыдущий барабанщик коллектива официально перешел в прогрессив-коллектив Opeth. Сообщается, что на барабанах в тот раз будет бывший студийный сессионщик Гвидо Монтанарини, который вместе с Грегором Макинтошем играет в британской группе Strigoi.

В Риге группа обещает представить шоу в лучших традициях дэт и дум-метала. Это будет уже привычное смешение всех рок-стилей с классической музыкой, приправленное тихим и атмосферным вокалом Ника Холмса.

Начало концерта в 19:00. Вход на мероприятие с 18:00.

Билеты можно приобрести на портале Ticketshop.lv.

Видео: Paradise Lost - Darker Thoughts