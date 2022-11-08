Фестиваль Botānika приглашает на авторский вечер известного теле- и радиоведущего, писателя и журналиста, путешественника Алекса Дубаса "Моменты счастья", который состоится 19 ноября в 19:00 в большом зале кинотеатра Splendid Palace. Это будет первый сольный проект Алекса после возвращения в Ригу, где мы поговорим о том, что состояние счастья происходит с нами гораздо чаще, чем может показаться.
В Риге с авторской программой выступит известный радиоведущий и писатель Алекс Дубас
Два часа вы будете грустить и смеяться. Вспоминать сокровенное и думать о самом главном. Собеседниками Алекса Дубаса станут музыканты, поэты, писатели, актеры, интервью с которыми Алекс записывал на протяжении нескольких лет: в радиоэфирах на "Серебряном дожде", в телеэфирах на "Культуре", на телеканале "Дождь", в социальных сетях. Их фразы, мысли, мнения, шутки зрители увидят на большом экране в уникальных видеоматериалах. Это истории самых разных людей, известных и нет, живущих и уже ушедших. Трогательные, невероятные, смешные, грустные, поворотные, интимные, вдохновляющие и незабываемые, они еще раз доказывают, каким бесконечно разным может быть это переживание.
"Ровно 10 лет я не выступал в Риге. Последний раз вместе с Верой Полозковой давали концерт в том же Splendid Palace", - рассказывает радиоведущий, писатель Алекс Дубас. - 10 лет - это большой срок. Это и повод по-настоящему соскучиться, и ожидание встречи со старыми и новыми друзьями. Наша встреча будет прежде всего беседой. Зрители, как и во всех моих эфирах, - полноправные создатели программы. Эти гармоничные доверительные отношения, надеюсь, станут залогом успеха моего авторского вечера "Моменты счастья".
Нас ждет тонкий спектакль, в котором неповторимый рассказчик Алекс Дубас мастерски подведет к мысли, что счастье везде и доступно каждому. Оно скрывается в мелочах, маскируется под обыденные вещи и прячется в самых неожиданных местах. И встретиться с ним можно в любой момент, особенно когда не ждешь.
"Моменты счастья" - это серфинг по эмоциям, это и надежда, и прямое руководство, как сохранить позитивный настрой. Мероприятие пройдет в формате монолога и диалога: зрители смогут обменяться мнениями с автором и задать вопросы.
В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив в свет книгу "Правила аквастопа", две повести из которой успешно экранизированы. В 2016 году вышла вторая книга Алекса "Моменты счастья", моментально ставшая бестселлером. Автор и ведущий цикла фильмов о разных странах, снятых телеканалом "Моя планета", Алекс часто выступает с литературными чтениями, которые проходят в формате "квартирника" и сопровождаются саундтреками - живой музыкой. Эссе и рассказы Алекса можно встретить в известных журналах. Сейчас Алекс Дубас живет в Риге.
Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом (в наушниках) на латышский язык. Билеты на мероприятие можно купить в сети Bulešu Serviss.
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