В Риге с авторской программой выступит известный радиоведущий и писатель Алекс Дубас

Два часа вы будете грустить и смеяться. Вспоминать сокровенное и думать о самом главном. Собеседниками Алекса Дубаса станут музыканты, поэты, писатели, актеры, интервью с которыми Алекс записывал на протяжении нескольких лет: в радиоэфирах на "Серебряном дожде", в телеэфирах на "Культуре", на телеканале "Дождь", в социальных сетях. Их фразы, мысли, мнения, шутки зрители увидят на большом экране в уникальных видеоматериалах. Это истории самых разных людей, известных и нет, живущих и уже ушедших. Трогательные, невероятные, смешные, грустные, поворотные, интимные, вдохновляющие и незабываемые, они еще раз доказывают, каким бесконечно разным может быть это переживание.