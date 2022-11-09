Утром во вторник, 8 ноября, в Дрейлини произошла авария, когда грузовик врезался в легковой автомобиль, а затем некоторое время толкал его вперед, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ Авария в Дрейлини: грузовик врезался в машину и протащил ее вперед
Авария в Дрейлини: грузовик врезался в машину и протащил ее вперед
Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло не в том месте, где остановились транспортные средства - на выезде на улицу Лубанас. В бок легкового автомобиля врезался грузовик.
Пострадавший считает, что у водителя грузовика было время и возможность его заметить.
Ситуация неоднозначна, и теперь полиции предстоит много работать, чтобы понять, кто виновен в аварии. Грузовик зарегистрирован в Эстонии, но сам водитель понимает только по-грузински.
Полиция прибыла на место только через час, а на дороге образовалась большая пробка.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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