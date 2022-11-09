Урбанович: Элксниньшу стоит подумать о необходимости оставаться в рядах "Согласия"

Заявления Элксниньша в связи с войной в Украине и аннексией Крыма вызвали широкий резонанс. В интервью на Delfi TV Элксниньш также раскритиковал работу "Согласия" и его неудачу на выборах в 14-й Сейм, заявив, что партия не хотела победить на выборах и вела себя как "ленивый кот рядом с миской сметаны".

"Андрей Элксниньш, избранный в Даугавпилсскую городскую думу, явно долго и тщательно смотрелся в зеркало, прежде чем делать выводы о ленивых котах, не желавших победить на выборах в Сейм", - заявил Урбанович агентству LETA.

По его словам, самокритика после неудачи нужна и председателю партии, и его заместителям, и мэру города, где "Согласие" потерпело самое тяжелое поражение. Самокритика необходима каждому члену партии, который сейчас думает о будущем "Согласия" с точки зрения того, что он может дать своей партии, а не партия ему.

"В этом анализе будущей работы, я уверен, большинство используют местоимение "мы", а не "они" - те ленивые коты, которые не хотели побеждать. Однако, если для кого-то "Согласие" стало невыгодной платформой после пережитого поражения, надо четко позиционировать себя и подумать о своем пребывании в рядах партии", - сказал Урбанович.

Лидер партии также напомнил о том, что "Согласие" четко выразило свою позицию против развязанной Россией войны в Украине, заявив, что прямое или косвенное оправдание агрессии несовместимо с пребыванием в "Согласии".