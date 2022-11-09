В Рижском зоопарке умер жираф Кими. Ему было 15 лет

Родившийся в 2008 году Кими приехал в Рижский зоопарк в возрасте полутора лет. В зоопарке указали, что останки животного будут доставлены в Елгаву, где было проведено вскрытие.

Во время вскрытия выяснилось, что один из зубов Кими сгнил, а между самими зубами образовались большие щели, что способствовало плохому пережевыванию пищи. Выяснилось, что у животного было и воспаление желудочно-кишечного тракта.

Возможно, уже весной в Ригу прибудет новый самец жирафа, так как в вольере осталась самка жирафа Вакилия, не исключено, что в течение будущего года в Рижском зоопарке могут родиться детеныши жирафов.