Фото ⟩ Смелый автопортрет латышки получил главный приз английского арт-фестиваля

Автопортрет был сделан с помощью британского мужа Ласмы сразу после рождения их дочери Эсме. Ласма описала этот процесс как смелое исследование того, что значит стать матерью.

Она говорит: "Эта тема часто чрезмерно романтизируется в визуальной культуре, в то время как многие реалии материнства остаются скрытыми. Для меня большая честь иметь возможность представлять матерей и все, что связано с материнством, и, возможно, освещать темы, о которых обычно не говорят".

На своей странице в Facebook Ласма Пойша пишет: "Когда я стала мамой в начале этого года, казалось, что моя многообещающая карьера в фотографии остановится. Однако я продолжала фотографировать, потому что это помогло мне лучше понять окружающий мир, и я горжусь тем, что у меня есть возможность показать материнство во всех его красках".

Эту фотографию вместе с другими снимками, получившими призы конкурса, можно увидеть в галерее Художественного музея Уоррингтона до февраля. В следующем году в этом же музее пройдет персональная выставка Ласмы Пойши.