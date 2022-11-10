Латышка Ласма Пойша стала победительницей фотоконкурса Уоррингтонского фестиваля современного искусства со своим автопортретом, сообщает газета Warrington Gaurdian. Жюри фестиваля оценило фотографии Ласмы как честные, сильные и конфронтационные.
Фото ⟩ Смелый автопортрет латышки получил главный приз английского арт-фестиваля
Автопортрет был сделан с помощью британского мужа Ласмы сразу после рождения их дочери Эсме. Ласма описала этот процесс как смелое исследование того, что значит стать матерью.
Она говорит: "Эта тема часто чрезмерно романтизируется в визуальной культуре, в то время как многие реалии материнства остаются скрытыми. Для меня большая честь иметь возможность представлять матерей и все, что связано с материнством, и, возможно, освещать темы, о которых обычно не говорят".
На своей странице в Facebook Ласма Пойша пишет: "Когда я стала мамой в начале этого года, казалось, что моя многообещающая карьера в фотографии остановится. Однако я продолжала фотографировать, потому что это помогло мне лучше понять окружающий мир, и я горжусь тем, что у меня есть возможность показать материнство во всех его красках".
Эту фотографию вместе с другими снимками, получившими призы конкурса, можно увидеть в галерее Художественного музея Уоррингтона до февраля. В следующем году в этом же музее пройдет персональная выставка Ласмы Пойши.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!