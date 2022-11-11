40 дней официант из Филадельфии Александр Томински каждый день съедал по одному цыпленку гриль и рассказывал об этом Twitter. Челлендж закончился 6 ноября: парень скинул 7 кг и стал популярен.
Мужчина 40 дней ел только курицу гриль. И вот что из этого вышло
В начале вызова у Александра было 400 подписчиков, но за 40 дней их количество возросло до 40 тысяч, а его публикациями делились сотни тысяч пользователей.
Александр публиковал фотографии поедания курицы в ресторане, где он работает, дома, в парке и возле машины, а в последний день челленджа организовал для своих поклонников специальное мероприятие на заброшенном моле. На нем расстелили красный ковер и поставили стол, за которым Александр съел последнюю, сороковую, курицу.
November 6, 2022
40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa— smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022
Александр рассказал порталу Vice, что сначала он съел курицу гриль просто так - для собственного удовольствия. По его словам, он не разыгрывал пари и не ставил перед собой цель заработать деньги. Его "куриный" челлендж начался с искреннего и почти экзистенциального желания - помочь людям отвлечься от проблем.
Количество зрителей и подписчиков росло не по дням, а по часам. Внезапно всем захотелось увидеть, как один человек ест жареную курицу.
Сам Александр считает, что жаренная целиком на гриле курица - это самая чистая и простая форма приготовления куриного мяса. Чаще всего он покупал курицу гриль в магазине возле работы и ел ее перед сменой.
Как Александр объясняет свою популярность? "Люди передавали друг другу эту позитивную энергию. Я делал это без какого-либо намерения или мотивации, как это часто делают люди. Я делал это лишь потому, что просто захотелось, и люди это чувствовали. В конце концов, люди едят, надеюсь, все люди едят, поэтому еда - это то, что понятно всем. Это просто что-то позитивное, что никому не вредит!".
Резко возросшее количество подписчиков в Twitter Александр объясняет тем, что людям нравится хорошая история и победа после "полного трудностей и боли пути". А еще людям нравится ощущать общность - быть частью чего-то.
Что касается трудностей, то они были. Александр говорит, что поначалу съесть курицу ему казалось легким делом, он съел ее за 20 минут. Но с каждым разом становилось все труднее, и с последней курицей он мучился почти два часа.
Вызов наложил отпечаток на здоровье парня - у него часто болел живот, возникало неприятное чувство тяжести, как будто он переел, а также вздутие живота. Кроме того, Александр похудел на семь килограммов, хотя цели сбросить вес у него не было.
"Это лишь небольшое неудобство и жертва ради радости, которую это, кажется, доставляет людям", - подбадривал он себя в процессе.
35 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/jet9EiulEM— smooth recess (@AlexiconTom) November 1, 2022
Александр счастлив, что испытание позади. Он утверждает, что больше никогда не будет принимать участие в челленджах с едой. "Я буду есть только для того, чтобы жить".
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