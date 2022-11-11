Мужчина 40 дней ел только курицу гриль. И вот что из этого вышло

Сам Александр считает, что жаренная целиком на гриле курица - это самая чистая и простая форма приготовления куриного мяса. Чаще всего он покупал курицу гриль в магазине возле работы и ел ее перед сменой.

Как Александр объясняет свою популярность? "Люди передавали друг другу эту позитивную энергию. Я делал это без какого-либо намерения или мотивации, как это часто делают люди. Я делал это лишь потому, что просто захотелось, и люди это чувствовали. В конце концов, люди едят, надеюсь, все люди едят, поэтому еда - это то, что понятно всем. Это просто что-то позитивное, что никому не вредит!".

Резко возросшее количество подписчиков в Twitter Александр объясняет тем, что людям нравится хорошая история и победа после "полного трудностей и боли пути". А еще людям нравится ощущать общность - быть частью чего-то.

Что касается трудностей, то они были. Александр говорит, что поначалу съесть курицу ему казалось легким делом, он съел ее за 20 минут. Но с каждым разом становилось все труднее, и с последней курицей он мучился почти два часа.

Вызов наложил отпечаток на здоровье парня - у него часто болел живот, возникало неприятное чувство тяжести, как будто он переел, а также вздутие живота. Кроме того, Александр похудел на семь килограммов, хотя цели сбросить вес у него не было.

"Это лишь небольшое неудобство и жертва ради радости, которую это, кажется, доставляет людям", - подбадривал он себя в процессе.

35 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/jet9EiulEM — smooth recess (@AlexiconTom) November 1, 2022

Александр счастлив, что испытание позади. Он утверждает, что больше никогда не будет принимать участие в челленджах с едой. "Я буду есть только для того, чтобы жить".