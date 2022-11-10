В рижских кальян-барах выявлено множество нарушений

В кальянных Риги каждый год выявляются нарушения, поясняют в полиции. А именно, в развлекательных заведениях запрещено курение в помещении, но некоторые кальянные продолжают предлагать клиентам курить в не приспособленных для этого помещениях.

В начале октября значительно увеличилось количество звонков в полицию, связанных с нарушениями в кальян-барах, поэтому в октябре сотрудники полиции уделили повышенное внимание этим увеселительным заведениям.

Всего в октябре полиция выехала на 30 вызовов и провела 20 профилактических проверок. Всего в ходе 50 проверок выявлено 37 нарушений.

Большинство нарушений, а именно 27 случаев, были связаны с употреблением кальянов в помещении, в 21 случае процесс о нарушении был инициирован в отношении развлекательного заведения, а в шести случаях нарушение было зафиксировано в отношении посетителей.

Еще в семи случаях нарушения, связанные с незаконным оборотом подакцизных товаров, были выявлены в местах проведения увеселительных мероприятий, а в трех случаях – продажа табака или алкоголя несовершеннолетним в местах проведения увеселительных мероприятий.

Рижская муниципальная полиция напоминает, что закон об обороте табачных изделий, продуктов для курения на травах, электронных курительных устройств и их жидкостей предусматривает штраф для юридического лица в размере от 1000 до 2500 евро за предоставление несоответствующих требованиям помещений для курения. В то время как клиенты, курение в помещении в таком развлекательном заведении может быть оштрафовано на сумму до 100 евро.