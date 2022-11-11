Миф о непобедимости почти разрушен. Что осталось от Черноморского флота России?

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что этот вопрос согласован с президентом России Владимиром Путиным.

"Товарищ Зеленский заявил, что он армию дронов собирается делать. Нам такую армию нужно сделать быстрее и приложить все усилия", - отметил Развожаев 7 ноября.

Производство беспилотников вроде бы готовы запустить на севастопольском заводе имени Серго Орджонинкдзе. В свою очередь Андрей Рыженко считает, что на создание флотилии беспилотников Украине нужно 2-3 месяца, но это при условии, что аппараты будут куплены или предоставлены партнерами.

По его словам, у Украины есть и квалифицированные инженеры, и технологические возможности для создания дронов, но она ограничена во времени.

"На это нужно время. А у нас нет времени на технические эксперименты, - говорит эксперт. - Я бы в краткосрочной перспективе просто купил бы уже готовые аппараты, а в среднесрочной уже думал бы над вопросом собственного производства этих дронов".