Видео ⟩ Ксения Собчак: "Есть шанс, что у нас ни у кого нет будущего"

Ксения Собчак призналась Михаилу Шацу, что боится за будущее своего сына Платона.

"Я вообще за нас всех боюсь. Я вообще считаю, что есть шанс, что у нас ни у кого нет будущего... Мы все идем к катастрофе, и никто не хочет ее останавливать", - вздохнула журналистка.

Она подчеркнула, что раньше происходящее казалось невозможным. Дочь Михаила Шаца Соня следом спросила про сына журналистки.

"Он знает, что идет война. Знает... Видимо, слышал какие-то обсуждения", - заметила Ксения. Она пояснила, что сыну не рассказывала, но он знает, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

"Больше он не задает никаких вопросов [...]. Он чувствует себя русским и в России. Он сам эту ситуацию воспринимает так, что Россия должна победить. Он не задает вопросов, кто прав, кто виноват [...]. Очень простой мир", - рассказала Собчак о том, как реагирует на новости о войне ее сын Платон.

Ксения объяснила, что это его детское сознание. Она пытается с ним говорить и объяснять, что не все так просто, а тот, кто начал войну - не прав. Победителей здесь нет.

Теперь она очень скучает по жизни до 24 февраля.

"Мы в любом случае все проигравшие в этой ситуации", - резюмировала она.

Ранее стало известно, что после новостей с обысками в доме Собчак она покинула Россию через Литву. 7 ноября стало известно, что журналистка вернулась в РФ через границу Латвии. По данным СМИ, у 5-летнего сына Ксении Платона, как и у матери, есть израильское гражданство, так как у отца мальчика - Максима Виторгана - есть родные в Израиле.

Видео: Ксения Собчак в гостях у Михаила Шаца