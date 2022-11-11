Шон Пенн подарил Владимиру Зеленскому свой "Оскар"

62-летний Шонн Пенн назвал подарок символом надежды и веры в победу Украины. Владимир Зеленский ответил, что в мирные времена, когда он сам был артистом, "Оскар" был его несбыточной мечтой. Президент Украины пообещал, что после победы лично вернет статуэтку владельцу.

Ранее Владимир Зеленский наградил Пенна орденом "За заслуги" III степени за его поддержку украинского народа.

Напомним, это уже третий визит Шона Пенна в Киев с начала войны. Осенью 2021 года он начал снимать в Украине документальный фильм о политической борьбе. После начала военных действий актер не покинул страну. Он улетел в США только в марте 2022 года. Пенн после возвращался, чтобы завершить фильм. Голливудский актер неоднократно выражал поддержку украинскому народу. Он осуждает агрессию России по отношению к Украине. Он призывает американские власти расширять военную помощь Украине.

Шон Пенн - американский актер, кинорежиссер и продюсер. Пенн является одним из самых титулованных актеров современности: на его счету награды Каннского, Венецианского, Берлинского фестивалей и многие другие премии. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар". Знаменитость также политически активен и и много лет выступающий за гражданские свободы.

В сентябре МИД России запретили Шону Пенну и Бену Стиллеру въезд в Россию.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa

Thank you, sir!

It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022