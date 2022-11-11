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Парни из Латгале придумали оригинальное поздравление в День Лачплесиса

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Парни из Латгале придумали оригинальное поздравление в День Лачплесиса
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Фото: Daugavpils būvniecības tehnikums/TikTok/Apollo.lv kolāža

Парни из Латгальского промышленного техникума, которые осваивают профессию маляра, достойно поработали. Пока на фоне играет песня Sarkanbaltsarkanais группы Bermudu Divstūris, они создают настоящее произведение искусства, а не капот автомобиля! Это видео в TikTok нужно смотреть со звуком!

@dbt_tehnikums Veltījums mūsu Valsts svētkos! 🇱🇻Lāčplēša dienā un Latvijas Proklamēšanas dienā! #transportlidzeklukrasotajsLV❤️ ♬ #Sarkanbaltsarkanais - Bermudu Divsturis

Латгальский индустриальный техникум – это новое название Даугавпилсского строительного техникума – переименование произошло этим летом. Техникум является крупнейшим строительным учебным заведением в Латгале и одной из крупнейших строительных школ в Латвии.​

Профессиональную квалификацию автомаляра можно получить только после освоения профессии автослесаря.

@dbt_tehnikums Replying to @Sergejj ♬ original sound - dbt_tehnikums

Работа ребят уже получила отзывы в TikTok как на латышском, так и на русском языке: "Молодцы! Как креативно!". Некоторые комментаторы предлагают свои автомобили для тренировочных работ - конечно, кто бы не хотел что-то такое большое и мощное на своей машине! 

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