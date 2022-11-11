Парни из Латгале придумали оригинальное поздравление в День Лачплесиса

Латгальский индустриальный техникум – это новое название Даугавпилсского строительного техникума – переименование произошло этим летом. Техникум является крупнейшим строительным учебным заведением в Латгале и одной из крупнейших строительных школ в Латвии.​

Работа ребят уже получила отзывы в TikTok как на латышском, так и на русском языке: "Молодцы! Как креативно!". Некоторые комментаторы предлагают свои автомобили для тренировочных работ - конечно, кто бы не хотел что-то такое большое и мощное на своей машине!