Парни из Латгальского промышленного техникума, которые осваивают профессию маляра, достойно поработали. Пока на фоне играет песня Sarkanbaltsarkanais группы Bermudu Divstūris, они создают настоящее произведение искусства, а не капот автомобиля! Это видео в TikTok нужно смотреть со звуком!
Парни из Латгале придумали оригинальное поздравление в День Лачплесиса
Парни из Латгале придумали оригинальное поздравление в День Лачплесиса
@dbt_tehnikums Veltījums mūsu Valsts svētkos! 🇱🇻Lāčplēša dienā un Latvijas Proklamēšanas dienā! #transportlidzeklukrasotajsLV❤️ ♬ #Sarkanbaltsarkanais - Bermudu Divsturis
Латгальский индустриальный техникум – это новое название Даугавпилсского строительного техникума – переименование произошло этим летом. Техникум является крупнейшим строительным учебным заведением в Латгале и одной из крупнейших строительных школ в Латвии.
Профессиональную квалификацию автомаляра можно получить только после освоения профессии автослесаря.
@dbt_tehnikums Replying to @Sergejj ♬ original sound - dbt_tehnikums
Работа ребят уже получила отзывы в TikTok как на латышском, так и на русском языке: "Молодцы! Как креативно!". Некоторые комментаторы предлагают свои автомобили для тренировочных работ - конечно, кто бы не хотел что-то такое большое и мощное на своей машине!
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