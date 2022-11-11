Элксниньш не ответил, давал ли он объяснения Службе безопасности

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш не сообщает, давал ли он объяснения Службе государственной безопасности (СГБ).

Он ответил агентству LETA, что не будет комментировать этот вопрос.

Как сообщалось, принимая во внимание публичные заявления Элксниньша о том, что Крым является частью России, СГБ пригласила его явиться и дать объяснения.

Раннее сообщалась, что в связи с недавними публичными заявлениями Служба государственной безопасности (VDD) пригласила для объяснений председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича.

RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.

В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.