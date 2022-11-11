В связи с недавними публичными заявлениями Служба государственной безопасности (VDD) пригласила для объяснений председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича, сообщает VDD.
VDD вызвала Барташевича для объяснений
В настоящее время VDD не будет давать дополнительных комментариев в связи с конкретным случаем, поэтому неизвестно, каковы будут дальнейшие действия службы.
Уже сообщалось, что в Резекне в среду утром, 9 ноября, начался демонтаж советского памятника. Жители города называли его "Алеша".
RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.
В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.
Мэр Резекне выразил обеспокоенность по поводу "трещины между разными частями латвийского общества", которая, по его словам, растет очень быстро, и отметил, что не может остановить "надругательство" над памятниками, но в душе благодарен своим дедам за их подвиг в борьбе с фашизмом. Барташевич призвал передать эти чувства детям.
Уже сообщалось, что, реагируя на публичные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о российской агрессии против Украины, не соответствующие политической позиции Латвии, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в официальном письме Элксниньшу вновь напомнил об официальной позиции Латвии по этим вопросам.
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Службу государственной безопасности (VDD) с призывом дать оценку заявлению Элксниньша о непризнании принадлежности Крыма Украине.
Принимая во внимание публичные высказывания Элксниньша, VDD пригласила его приехать дать объяснения.
В настоящее время VDD более подробные комментарии в связи с конкретным случаем не дает, поэтому дальнейшие действия службы неизвестны.
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