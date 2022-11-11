VDD вызвала Барташевича для объяснений

В настоящее время VDD не будет давать дополнительных комментариев в связи с конкретным случаем, поэтому неизвестно, каковы будут дальнейшие действия службы.

Уже сообщалось, что в Резекне в среду утром, 9 ноября, начался демонтаж советского памятника. Жители города называли его "Алеша".

RUS TVNET уже писал, что мэр Резекне назвал снос памятников "варварством". Стоя у места, где сейчас находится памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.

В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.