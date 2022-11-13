Сколько можно заработать на стриптизе в Латвии?

Девушка подчеркивает, что это исключительно танцы. В профессии она уже 17 лет. Но, конечно, попадаются разные клиенты. "Чем больше клиент с тобой проведет, тем больше ты заработаешь. Если он еще что-то заказывает в баре, то я тоже имею с этого процент. Ты же понимаешь", - кокетничает Ольга.

Самый большой гонорар за танец Ольга так сразу вспомнить не может. Это было давно. Тогда она работала в клубе и приватный танец стоил около 60 латов. Она не хочет врать, но не помнит точно сумму. Там плата шла поминутно. Сидели они с клиентом до 11 утра. "Посчитай, сколько танцев было... Нормальный бизнес!" - смеется Оля.

Из подарков она помнит конфеты и цветы. Но обычно девушка на этом не настаивала: "Меня деньги интересуют! Деньги есть деньги, а это работа!". Ольга отмечает, что ни разу не поддавалась соблазну и не вступала с клиентом в интимную связь. "Знаешь, это как в этих фильмах, там показывают доступность", - рассуждает она. Клиенты уверены, что в жизни все точно так же, как в эротическом кино...

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